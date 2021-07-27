Петросян высказался о последствиях болезни и вакцинации

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 июля 2021, 09:48 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Евгений один из тех популярных персон, кто с гордостью демонстрировал, что вакцинировался.

В комментариях тут же обрушились с негативом антипрививочники: «Зачем вы это сделали?», «А вдруг прививка ослабит ваш организм. Вы за себя не боитесь?», «Вы себя убиваете!»

На что Евгений Петросян ответил: «Последствия перенесенного ковида гораздо страшнее. Поверьте мне как переболевшему».

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