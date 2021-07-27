Что известно о конфликте Егора Крида и Вали Карнавал

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27 июля 2021, 09:38 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Впервые о романе исполнителя Егора Крида и звезды Tik Tok Вали Карнавал заговорили еще в конце 2020 года. Свои отношения влюбленные не подтверждали, но и не опровергали, поэтому поклонникам оставалось только следить за их романом в сети и гадать. В начале лета в прессе появились слухи о расставании Вали и Егора, которые они вновь оставили без комментариев.

Певец вновь подогрел интерес к этой теме после того, как выпустил свой новый альбом Pussy Boy. По словам Крида, альбом он полностью посвятил недавнему расставанию с девушкой, имя которой публично называть не стал. Однако фанаты и так догадались, что речь в новых треках идет о Вале. На эти мысли их в первую очередь натолкнула строчка из заглавной песни Егора в альбоме под названием Pussy Boy: «Прячу под маской лицо, как Кабал, Ты прячешь под маской себя - карнавал».

Тиктокерша мгновенно отреагировала на выход трека и опубликовала в своем TikTok-профиле ролик, в котором под музыку произносит фразу: «Показал свое животное нутро, трус». У поклонников не осталось сомнений, что эти слова Карнавал адресовала именно бывшему возлюбленному.

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