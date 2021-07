«Master Of Reality»: 50 лет альбому Black Sabbath, определившему целый жанр

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 июля 2021, 21:01 Антон Дубровский, Журналист

wikipedia.org

Black Sabbath — это британская рок-группа, образованная в Бирмингеме, Англия, в 1968 году и оказавшая значительное влияние на развитие рок-музыки, прежде всего, на стиль хеви-метал. Дебютный альбом группы под одноименным названием «Black Sabbath» (1970) считается одним из первых хэви-метал-альбомов, заложившим, кроме того, фундамент также и для последующего развития дум-метала (поджанр метала для которого характерным является медленное, тягучее звучание и пессимистическая лирика – авт.). Десять альбомов группы входили в первую десятку UK Album Chart. К 2012 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к 70 миллионам.

После увольнения группой ее вокалиста Оззи Осборна в 1979 году её состав постоянно менялся (в группе сменилось 6 вокалистов, среди которых такие известные имена, как Ронни Джеймс Дио, Иэн Гиллан, Гленн Хьюз и Тони Мартин). Единственным постоянным участником оставался лидер и гитарист группы Тони Айомми. Группа воссоединилась в первоначальном составе в 1997 (выпустив концертный альбом «Reunion» в 1998 году) и затем в 2011 году. В 2012 году музыканты выступили на нескольких музыкальных фестивалях, а в 2013 году записали новый альбом под названием «13» и провели масштабное мировое турне. 3 сентября 2015 года группа объявила о старте прощального тура под названием THE END; а 4 февраля 2017 года был сыгран последний концерт, после чего группа распалась. Гитарист и лидер группы Тони Айомми не исключил запись нового материала или одноразовых выступлений под именем «Black Sabbath»

Первые

21 июля 1971 года, чуть больше пятидесяти лет назад, молодые и задумчивые выскочки из Бирмингема выпустили свой третий студийный альбом под названием «Master Of Reality», который ознаменовал собой начало существования хэви-метала и определил его основные принципы на десятилетия вперед. Это было важное явление в истории музыки. Обычно, когда мы говорим о подобных новаторских событиях, которые сегодня превратились в легенду, то каждый такой яркий момент представляется в виде сверкающей замедленной съемки. Современные же слушатели находятся в постоянном благоговении, когда думают об этих событиях. Реальность, однако, гораздо больше похожа на звучание Black Sabbath на альбоме «Master Of Reality» – она сложная и не самая оптимистичная.

За год до выпуска альбома, в 1970 году, Black Sabbath вышли на все еще процветающую британскую рок-сцену, совершенно не заботясь о том, что подумают о них люди. Их первые два альбома «Black Sabbath» и «Paranoid» вызвали множество замечаний у критиков, но мрачная, блюзовая сила таких песен, как «N. I. B.», «War Pigs», «Iron Man» и, конечно же, знаменитого хита «Paranoid», сразу же покорила все виды поклонников рока, жаждущих более острого и взрывоопасного звука. С мрачной, но глубоко экзистенциалистской лирикой бас-гитариста группы Гизера Батлера, бескомпромиссными риффами гитариста Тони Айомми и уникальным, звучащим с тревогой голосом вокалиста Оззи Осборна, Black Sabbath вышли на первый план как одна из самых честных групп в своем жанре. Их песни были настроены на критику социальных противоречий, обнажая самые темные (но повсеместно присутствующие в жизни) глубины существования мира, не приукрашивая их.

Хотя альбомы «Black Sabbath» и «Paranoid», несомненно, были решающими этапами эволюции группы Black Sabbath и остаются двумя их самыми влиятельными альбомами на сегодняшний день, акцент на исследование сущности темных закоулков разума примет определенную и гораздо более жесткую форму только в песнях третьего студийного альбома группы, легендарного «Master Of Reality».

Запись

Имея за плечами два альбома, знаменитый квартет Айомми, Батлера, Осборна и Уорда уже не был квартетом тех детей с широко раскрытыми глазами, которые неуклюже ввалились в студию для того, чтобы записать свои первые два альбома. Они уже доказали свою ценность звукозаписывающей компании Vertigo и получили от нее неограниченное время для нахождения и определения стиля звучания предстоящего альбома. Лэйбл предоставил им все возможные удобства, о которых начинающий рок-музыкант мог только мечтать. В интервью 2016 года Малкольму Доуму из британского журнала Metal Hammer барабанщик Билл Уорд вспоминал:

«Во время записи первого альбома у нас было два дня, чтобы все сделать, и немногим больше времени для второго альбома, «Paranoid». Теперь же мы могли не торопиться и попробовать разные вещи. Мы все воспользовались этой возможностью: Тони включил в композиционную составляющую альбома классические гитарные партии, бас Гизера был практически удвоен по мощности, я выбрал для записи большие басовые барабаны. Также мы экспериментировали с наложениями. Оззи также звучал намного лучше. Это был первый раз, когда у нас не было забронированных концертов, и мы могли просто сосредоточиться на том, чтобы сделать альбом знаковым».

Все время и деньги, которыми располагали участники Black Sabbath во время записи, также устраняли любые возможные ограничения по привычкам группы к частому злоупотреблению психоактивными веществами, которые могли бы подорвать творческий потенциал и трудовую этику группы. Сеансы записи для «Master Of Reality» чаще всего подпитывались наркотиками, но в случае этой записи употребление веществ не привело группу к той критической ситуации, в которую она попадет в своей карьере позднее.

Вторым и, вполне возможно, самым важным компонентом альбома «Master Of Reality» стало использование знаменитого пониженного гитарного строя Black Sabbath. Как известно, Тони Айомми потерял кончики среднего и безымянного пальцев во время работы на заводе по производству листового металла в подростковом возрасте, и ежедневная постоянная игра на гитаре, которую подразумевала жизнь рок-звезды, стала физически невыносимой для Тони, так как, будучи левшой, Айомми зажимал лады своей гитары травмированной рукой. Отчасти для того, чтобы облегчить себе задачу, а отчасти для того, чтобы добавить дополнительной раскатистой мощи в свои риффы, Тони Айомми опустил строй своей гитары на три полутона во время записи «Master Of Reality». Гизер последовал его примеру со своим басом, и Black Sabbath получили результат, который ни одна другая группа не получала раньше. Даже блюзовые мотивы таких треков, как «Lord Of This World» звучали бесконечно тяжелее, в то время как такие песни, как «Children Of The Grave», приобрели непередаваемо грандиозное звучание.

Содержание

В дополнение к пониженному звучанию гитар, альбом «Master Of Reality» группы Black Sabbath был уникален в своем честном освещении фатализма того времени. На момент выпуска альбома война во Вьетнаме была в самом разгаре, и паранойя, связанная с холодной войной, была повсеместной. Хотя подавляющее большинство рок-икон того времени отдавали все силы борьбе с положением дел с помощью музыкальной критики, никто не осмеливался делать это с такой бескомпромиссной, пессимистичной честностью, как это делали Black Sabbath. Песня «Children Of The Grave» впоследствии станет одной из любимых песен в жанре метал для будущих поколений, но в то время её неумолимый ритм, в сочетании с задумчивым гитарным звучанием Тони Айомми и тревожно мрачными текстами Гизера, рассказывали людям о том, как все было на самом деле самым прямым и захватывающим образом.

Впрочем, «Children Of The Grave» был далеко не самым смелым треком на альбоме с точки зрения социальной критики. К моменту выхода «Master Of Reality» название и лирическое содержание песен группы заставили превалирующую часть христианской публики в мейнстриме (которая, тем не менее, никогда не утруждала себя подробным прослушиванием вышеупомянутых текстов Black Sabbath) обвинить группу в сатанизме. В результате Батлер, будучи на самом деле католиком, написал очень дерзкую песню «After Forever», в которой критиковал частое лицемерие организованной религии.

Все эти сложные темы были не единственными вещами, которые можно было найти на альбоме «Master Of Reality». На нем присутствуют и удивительно нежные треки «Orchid» и «Solitude», которые дают достаточную передышку от всей интенсивности альбома, и делают процесс прослушивания еще более захватывающим. Последняя песня на альбоме, «Into The Void», особенно продемонстрировала лицо известного многим музыкального мастерства Тони Айомми и раскрыла обезоруживающую сердечность, которую можно найти в вокале Оззи.

Как уже говорилось в начале, реальность легендарных событий, о которых мы часто вспоминаем с благоговением, часто намного сложнее, чем кажется через призму истории. Альбом «Master Of Reality», наряду с его острыми, как бритва, текстами, пониженным гитарным строем и со вкусом подобранной художественной концепцией, был изначально осужден критиками того времени, которые не смогли проникнуть в его угрожающую ауру, и испытать все то, что он мог предложить. С другой стороны, более непредубежденные поклонники рока восприняли его честную мрачность, распространив свое слово об этой работе Black Sabbath повсюду, попутно утвердив хэви-метал как жанр. Альбом «Master Of Reality» — это то, с чего началось целое направление, и пятьдесят лет спустя он остается альфой и омегой того, чем был, есть и будет хэви-метал.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости