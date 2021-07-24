На 60-м году жизни из-за болезни умер сооснователь «Ласкового мая» Алексей Мускатин

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 июля 2021, 18:38

Алексей Мускатин, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что на 60-м году жизни скончался продюсер Алексей Мускатин. Влиятельный в шоу-бизнесе человек не справился с тяжелой болезнью.

«На 60-м году ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того как я работал в группе «Мираж» директором, Леша Мускатин ... Болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея», - поделился Разин.

Он назвал Мускатина одним из лучших и уникальных российских продюсеров. По его словам, благодаря Алексею певец Юра Шатунов и «все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют».

Алексей Мускатин является одним из основателей коллективов «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» и «Диамант». Он работал с Сергеем Челобановым, Ириной Салтыковой, Владимиром Высоцким и другими артистами. Продюсер организовал более 10 тысяч концертов на территории России и за рубежом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости