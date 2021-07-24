Сергей Безруков вновь стал отцом: «Ура, нас стало больше»

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24 июля 2021, 17:53

Сергей Безруков, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. 47-летний актер поделился новостью о рождении сына и показал фото из роддома.

«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя!», - написал Безруков под снимком, на котором изображена его жена - Анна Матисон с младенцем на руках.

Художественный руководитель Московского Губернского театра отметил, что был рядом с супругой во время рождения наследника.

Новоиспеченного отца поспешили поздравить коллеги и друзья.

«Какое счастье! Пусть Господь бережет вашу семью! Здоровья и радости! Василий, добро пожаловать!» - обратилась к Сергею актриса Елизавета Боярская.

«Сережа, Аня», - написала Марина Зудина, поставив эмодзи в виде сердца.

Комментарии под постом с радостной новостью также оставили Эдгар Запашный, Александр Ревва и Виталий Гогунский.

Напомним, что Безруков и Матисон поженились в 2016 году. Супруги воспитывают дочь Марию и сына Степана. У артиста есть еще двое детей - 9-летний Иван и 9-летняя Александра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

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