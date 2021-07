«Where I’m Coming From»: 50 лет альбому-заявлению Стиви Уандера

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 июля 2021

Стиви Уа́ндер (настоящее имя Сти́вленд Ха́рдэуэй Мо́ррис, родился 13 мая 1950 года, Сагино, Мичиган) — это американский соул-певец, композитор, пианист, барабанщик, харпер (музыкант, владеющий губной гармоникой – авт.), музыкальный продюсер и общественный деятель, оказавший огромное влияние на развитие музыки ХХ века, страдающий слепотой. Уандер - 25-кратный лауреат премии «Грэмми». Он является одним из основоположников современного соула и R’n’B. Стиви — один из самых известных вокалистов в мире, его постоянно включают в «списки лучших вокалистов всех времён». Ослеп Стиви вскоре после рождения. В возрасте одиннадцати он лет подписал свой первый контракт со звукозаписывающей корпорацией Motown Records и продолжает выступать и записываться на ней по сей день.

Стиви Уандер является музыкантом-мультиинструменталистом: обладает вокальным диапазоном в четыре октавы и невероятно сложной вокальной техникой, виртуозно владеет роялем и всеми видами синтезаторов, ударной установкой, кларнетом, губной гармоникой. Будучи слепым, Стиви Уандер добился выдающихся успехов на музыкальном поприще. Наряду с Реем Чарльзом (знаменитый американский соул и ритм-энд-блюз исполнитель – авт.), Стиви Уандер является самым известным и популярным слепым музыкантом в мире.



Контракт



Легендарный музыкальный лэйбл Motown Records имеет не самый простой репертуар, в содержании которого, на самом деле, достаточно сложно ориентироваться. То, что, на первый взгляд, выглядит как один из самых привлекательных каталогов современной музыки, маскирует множество материала, который необходимо тщательно фильтровать для того, чтобы прийти к изобилию настоящих хитов. Основатель фирмы, Берри Горди, дал армии борющихся за свой голос чернокожих артистов старт и поддерживающую опору, с которой они могли бы процветать. В процессе работы с музыкантами он поспособствовал тому, что в мире появилось множество превосходных соул-поп-гимнов. Впрочем, его наследие далеко не такое простое.



Горди управлял фирмой железной рукой, и все эти впечатляющие примеры музыкального прогресса часто достигались за счет совершенствования процесса работы и политики взаимоотношений с окружающим миром. В конечном счете его метод создания хитов оказался слишком жестким для того времени, когда шестидесятые действительно наступили и затем сменились блеском семидесятых. Классический альбом Стиви Уандера «Where I’m Coming From» возвестил конец Motown и ознаменовал наступление новой эры, которую Марвин Гэй (знаменитый американский соул-исполнитель – авт.) также воплотит в своем знаменитом альбоме «What’s Going On», выпущенном в 1971 году с интервалом всего в несколько месяцев с альбомом Уандера. Стоит отметить, что, возможно, 1971 год является величайшим годом в музыке.



Часто предыстория альбома может помешать восприятию самой работы, но, когда дело доходит до «Where I’m Coming From», история происхождения этого труда неотделима от самого произведения искусства. Удивительно, но Стиви Уандеру был всего 21 год, когда был выпущен этот альбом, тринадцатый (!) по счету. Это произошло чуть больше 50 лет назад, 12 апреля 1971 года. Для сравнения, знаменитая французская электронная группа Daft Punk недавно прекратила свое существование после 28 лет совместного творчества, в течение которых они выпустили всего четыре студийных альбома. Плодовитое детство и юношество Уандера свидетельствуют о том, как работала компания Motown. Горди понимал, что ключом к успеху его лейбла было превосходство на радио, и поэтому он внушал своим артистам необходимость выпускать постоянный поток синглов, подходящих для радиоротаций. Результат этой практики был настолько плодовит и точен в своем исполнении, что породил собственное жанровое название – звук Motown.



Перемены



Этот метод создания сингла характеризуется тем фактом, что до тех пор, пока Уандер и Гэй не заняли свою позицию в 70-х годах, очень немногие альбомы Motown можно было назвать классическими. Они были лейблом, который торговал синглами, и во многих отношениях мир был благодарен им за это. Проблема, конечно, в том, что хитовый сингл должен привлекать массы, он должен быть лаконичным и, безусловно, должен быть подходящим для радио. В процессе такой работы мощь Motown подавляла творческий индивидуализм, заставляя артистов казаться частью какой-то корпоративной машины.



Шестидесятые годы обладали своей собственной подавляющей силой, они неслись в будущее в какофонической массе ускоренного либерализма, движения и хаоса. Все двигалось так быстро, что некоторые артисты Motown, находящиеся в творческом кризисе, чувствовали, что остаются позади. Они видели, как их современники запускали новые музыкальные волны и вызывали резонанс, который призывал к переменам и предсказывал светлое будущее с помощью своих острых, художественных и по-настоящему провидческих работ. Такие артисты, испытывающие проблемы, по сути, просто застряли в своей ситуации, сочиняя одни и те же песни о любовниках и танцполах и работая на Берри Горди. Проблема заключалась в том, что эти песни о любви, как правило, были, несомненно, блестящими. Таким образом, нельзя игнорировать то, насколько по-настоящему смелой и отважной была позиция Уандера, когда он демонстративно вошел в независимую художественную среду семидесятых и создал шедевр.



Стиви Уандер почувствовал необходимость уйти от всеми любимых синглов и с головой погрузиться в альбом, который позволил бы ему полностью изучить общественное сознание, присоединиться к движению за гражданские права и почувствовать вкус творческой свободы. За три года до этого его альбом «For Once In My Life» (1968) уже обозначил переходный период в жизни артиста, но именно в 1971 году перемены наконец-то принесли свои плоды.



Благодаря одному пункту в своем контракте с фирмой Уандер смог аннулировать условие о творческом контроле Motown. Это был пункт о том, что он будет иметь такую возможность, когда станет совершеннолетним, то есть в свой 21-й день рождения. Стиви ухватился за эту возможность и больше никогда не оглядывался назад.



Свобода



Вместе со своей первой женой Сиритой Райт Уандер отправился в студию, зная, что Motown придется принять все, что он представит их вниманию. То, что последовало за этим, было отказом от аполитичной шутливости, на которой он был воспитан, и на ее месте возникли песни о войне и расизме. В них также было множество шуток в адрес Горди за его жесткий контроль. Уандер был полон решимости сказать веское слово и «взять (свою) долю» от результатов своей тяжелой работы. Когда Уандер сделал все, что хотел, ему удалось совершить настоящий культурный переворот в этой области и отстоять свою собственную правду.



Известно, что история пишется победителями, поэтому стоит отметить, что альбом «Where I’m Coming From» не был результатом моментальной победы. Он достиг 62-го места в американских чартах Billboard, и, несмотря на теплый прием, некоторые видные критики того времени назвали его «претенциозным», «непримечательным» и «неинтересным».



Если слушать этот альбом и опираться на мнение профессионалов, то возможно признать, что это не лучшая работа, которую когда-либо создавал Стиви Уандер. Тем не менее эта записать – впечатляющая смесь из соула, фанка и госпела. На ней мы имеем дело с 21-летним парнем, поспешно оставляющим прошлое позади и вступающим на свой собственный неопределенный путь, и это наполняет недостатки альбома смелым вызовом, духовностью и чувством исторической важности. Эти качества видны не только спустя время или сегодня. Даже после выпуска этого альбома было ясно, что Стиви был молодым артистом Motown, занимающим определенную позицию. Однако, что действительно делает эту работу успешной, так это то, что Уандер сохранил на ней все структуры песен, которые, в первую очередь, сделали релизы Motown такими любимыми. В этом отношении «Where I’m Coming From» — это идеальное прощание с лейблом, который так много принес и продолжает приносить в жизнь любителей по-настоящему душевной музыки.

