Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев посадил 8-летнего сына за руль автомобиля, его задержали

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 июля 2021, 19:34

Антон Гусев, Фото: Instagram

Бывший участник проекта «Дом-2», предприниматель Антон Гусев посадил восьмилетнего сына Даниэля за руль своего автомобиля Mercedes. Теперь «звездного» отца задержала полиция.

«Посадил за руль, он отнекивался минут 20, но сделал это и ему безумно понравилось», - написал Гусев в Instargam.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что Даниэль сидит на коленях у отца и сам управляет иномаркой. Гусев советует ребенку, как правильно держать руль, и призывает не бояться жать на газ. Мальчик разогнался до 50 км/ч.

«Пусть учиться, с детства рискует», - добавил он в stories.

В Телеграм-канале столичной Госавтоинспекции сообщили, что установили личность водителя Mercedes, посадившего своего восьмилетнего сына за руль. Мужчина задержан. Составлено несколько административных материалов за нарушение правил дорожного движения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МОСКВА 24 (@infomoscow24)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости