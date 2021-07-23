Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев посадил 8-летнего сына за руль автомобиля, его задержали

Бывший участник проекта «Дом-2», предприниматель Антон Гусев посадил восьмилетнего сына Даниэля за руль своего автомобиля Mercedes. Теперь «звездного» отца задержала полиция.
«Посадил за руль, он отнекивался минут 20, но сделал это и ему безумно понравилось», - написал Гусев в Instargam.
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что Даниэль сидит на коленях у отца и сам управляет иномаркой. Гусев советует ребенку, как правильно держать руль, и призывает не бояться жать на газ. Мальчик разогнался до 50 км/ч.
«Пусть учиться, с детства рискует», - добавил он в stories.
В Телеграм-канале столичной Госавтоинспекции сообщили, что установили личность водителя Mercedes, посадившего своего восьмилетнего сына за руль. Мужчина задержан. Составлено несколько административных материалов за нарушение правил дорожного движения.
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