Вирус никого не щадит: умер продюсер Натали и группы «Мираж»

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22 июля 2021, 20:03 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Недавно появилась печальная новость о том, что не стало Владимира Иванова. По предварительным данным продюсер скончался от коронавирусной инфекции. Владимир ушел из жизни в возрасте 59 лет.

В минувший вторник Иванов скончался в одной из клиник Москвы. В окружении звездного продюсера подтвердили печальную весть. Поклонники не могут поверить в то, что произошло. Семье покойного фанаты выражают свои искренние соболезнования: «Всегда гордилась и восхищалась! Невероятно добрый и отзывчивый. Пусть земля будет пухом». Тяжело переживает смерть Владимира и дочь его друга Анна Кирсанова. «Ты делал для нашей семьи все и не только для нас... Каждый раз из года в год я повторяла: «Таких, как ты, нет больше друзей. Такая дружба, как ваша с моим отцом, редко встречается в наше время — с института и до наших дней. Я очень этим горжусь!». Ты был всегда рядом, когда мы в тебе нуждались», - скорбит Анна.

Сам Александр Кирсанов, друг продюсера, тоже выразил свои чувства в фан-группе Иванова: «Ребята, дорогие мои. Я — Александр Кирсанов — ближайший друг, сокурсник по МАДИ... Мы прошли огонь, медные трубы и прочую ерунду... «Стелла» — наша общая жизнь и ушедшая в вечность молодость и радость. Пусть Валера будет храним Небом и счастлив там...»

Владимир Иванов стал известен благодаря сотрудничеству с группами «Мираж», «Стелла», «Фея» и певицей Натали, он же помогал в создании ее главного хита «Ветер с моря дул…».

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