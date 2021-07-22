Юлия Михалкова пострадала на съёмках во Франции

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22 июля 2021, 19:43 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @mihalkova

После того как артистка пришла в себя, она поделилась тем, что произошло с ней во Франции на съемках программы «Форд Боярд». Юлия призналась, что была в шоке от того, как жестко все происходило.

«Никаких поблажек! Совсем! Думала, если я звезда, то мне дадут 10 дублей и дополнительное время. Размечталась! Не успела, упала - всё, до свидания. Все по-честному. В итоге, дома насчитала на себе 31 синяк», - поделилась актриса у себя в Инстаграм-аккаунте.

Михалкова призналась, что во время карантина во Франции набрала килограммы. «Если в эфире Форта Боярд вы увидите в моих глазах мольбы о помощи, то знайте: это из-за костюма, который оказался на 2 размера меньше. В этом нет вины организаторов. Просто кто-то слишком много питался в последний день карантина», - рассказала Юлия.

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