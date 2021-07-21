Либо мое, либо ничье: Ксения Бородина избавилась от недвижимости перед разводом

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21 июля 2021, 22:06 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

На днях у супругов Курбана Омарова и Ксении Бородоиной состоялась встреча в суде. Ведущая в суд не явилась, поэтому разговор состоялся между адвокатами обеих сторон. Бракоразводный процесс состоится 6 августа. Если судья примет положительное решение, то оно вступит в законную силу ровно через месяц. 7 сентября Ксения станет свободной женщиной.



Но касаемо совместного имущества, тут есть вопросы. Дом, приобретенный женатиками в 2015 году за 18 миллионов рублей, хоть и был записан на Ксению, но является совместно нажитым имуществом. И сейчас выяснилось, что, прежде чем подать на развод официально, Бородина переписала дом на свою родную мать.

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