Либо мое, либо ничье: Ксения Бородина избавилась от недвижимости перед разводом
21 июля 2021, 22:06 Анастасия Иванова
На днях у супругов Курбана Омарова и Ксении Бородоиной состоялась встреча в суде. Ведущая в суд не явилась, поэтому разговор состоялся между адвокатами обеих сторон. Бракоразводный процесс состоится 6 августа. Если судья примет положительное решение, то оно вступит в законную силу ровно через месяц. 7 сентября Ксения станет свободной женщиной.
Но касаемо совместного имущества, тут есть вопросы. Дом, приобретенный женатиками в 2015 году за 18 миллионов рублей, хоть и был записан на Ксению, но является совместно нажитым имуществом. И сейчас выяснилось, что, прежде чем подать на развод официально, Бородина переписала дом на свою родную мать.
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