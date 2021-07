«Every Picture Tells A Story»: 50 лет определяющему альбому Рода Стюарта

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

21 июля 2021

Сэр Родерик Дэвид «Род» Стюарт (родился 10 января 1945 года) — британский певец и автор песен, получивший известность сначала в составе The Jeff Beck Group (группа легендарного британского гитариста Джеффа Бека – авт.), затем в знаменитой группе The Faces. Наибольшего успеха Род Стюарт добился в сольной карьере, в основном в Великобритании, где 7 его альбомов поднимались на первое место UK Albums Chart, а из 62 хит-синглов 22 входили в первую десятку. В списке журнала британского журнала Q (издавался с 1986 по 2020 годы) «100 величайших певцов» Род Стюарт занимает 33-е место. Имеет восьмерых детей.



Род Стюарт был практически ветераном рок-н-ролла, когда в мае 1971 года выпустил свой прорывной сольный альбом «Every Picture Tells A Story»



Участие Рода в сегодня уже забытой бирмингемской группе Jimmy Powell & The Five Dimensions и другом малоизвестном составе, Steampacket, привели его к выступлению с группой Джеффа Бека в 1967 году. Джефф, бывший гитарист The Yardbirds (невероятно влиятельная британская группа, в состав которой входили такие знаменитые гитаристы, как сам Джефф Бек, Джимми Пэйдж (Led Zeppelin) и Эрик Клэптон (Cream) – авт.), собрал состав своей группы для последнего вклада в движение электрического блюза в Англии. Два альбома Стюарта с группой – «Truth» 1968 года и «Beck-Ola» 1969 года – помогли ему утвердиться в рок-сообществе.



Тем не менее потребовалось три сольных альбома, прежде чем у певца, наконец, появился мировой хит. Его первая пластинка 1969 года «An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down» едва не попала в чарты в США (где она была переименована в «The Rod Stewart Album») и вообще не попала в чарты в родной Великобритании. В следующем году дела с альбомом «Gasoline Alley» состояли гораздо лучше, он вошел в Топ-30 в Штатах.



Обе пластинки были наполнены неинтересно звучащими кавер-песнями, народными песнями и скучными оригинальными композициями, которые делали поиск преимуществ этих работ трудной задачей. Впрочем, кое-что произошло в тот период: случилась группа Faces.



Когда гитариста Ронни Вуда (в то время участник The Jeff Beck Group, потом Faces, а в будущем постоянный участник The Rolling Stones, заменивший в группе Мика Тейлора – авт.) пригласили заменить Стива Марриотта в The Small Faces, Стюарт присоединился к своему старому приятелю и коллеге по группе Джеффа Бека в качестве вокалиста новой группы, родившейся из The Small Faces, которая называлась просто Faces. Они выпустили свой дебютный альбом «First Step» в 1970 году, между первыми двумя сольными пластинками Стюарта.



Впрочем, эффекта от сольного творчества Рода Стюарта не было никакого, пока он не начал записывать свой третий альбом.



Несмотря на то, что «Every Picture Tells A Story» нельзя назвать альбомом Faces по контрактным причинам, по сути им он и является. Разношерстная смесь кантри, блюза и фолка, отфильтрованная через раскрепощенную этику рок-н-ролла, является частью ДНК этой записи. Группа, поддержавшая Стюарта в создании этой работы (на альбоме появляются участники Faces Ронни Вуд, Кенни Джонс, Ронни Лейн и Иэн Маклаган, а также другие музыканты, которые глубоко прониклись духом этих песен) отлично играет эту роль.



С самого начала «Every Picture Tells A Story», звучит как заявка на победу. Вступительный заглавный трек, написанный Стюартом и Вудом, выполнен почти полностью в акустической форме, но умудряется дать больший драйв, чем песни, усиленные мощностью усилителя в 10 раз. Это все то, чем должен быть вступительный, заглавный трек: введение, целостность и определяющий момент пути классического альбома.



Отбросив в сторону несколько сдержанную атмосферу своих первых двух альбомов и адаптировав подход Faces, который группа применила в альбомах «Long Player» (выпущен за несколько месяцев до «Every Picture Tells A Story»), и «A Nod Is As Good As A Wink... To A Blind Horse» (вышел позже в том же году) Стюарт сделал определяющую запись в своей карьере, в которой есть и блюз, и гедонизм, и сияние настоящей рок-звезды.



Если кому-то нужны дополнительные доказательства этого, то их можно услышать на альбоме тогда, когда песня «Maggie May» появляется между парой акустических номеров: тридцатисекундным инструментальным вступлением к «Maggie May» под названием «Henry» и композицией «Mandolin Wind», единственной песней на пластинке, авторство которой приписывается исключительно Стюарту. Именно «Maggie May» объявляет о Стюарте как о самой большой новой звезде рока.



Проникновенная кавер-версия композиции The Temptations (знаменитый американский соул-коллектив – авт.) «(I Know I’m) Losing You» и завершающая альбом версия «Reason To Believe» американского фолк-певца Тима Хардина помогли сформировать образ Стюарта на этом альбоме в начале 1970-х годов. Пластинка заняла первое место как в Великобритании, так и в США. Песня «Maggie May», первоначально вторая сторона сингла «Reason To Believe», также заняла первое место в обеих странах. Пара композиций могут затеряться на альбоме. Например «Seems Like A Long Time» следует за убийственным заглавным треком и кажется совсем блеклой на его фоне, но это не меняет целостного впечатления от пластинки.



Стюарту (и, по-видимому, его звукозаписывающей компании и всем остальным участникам его группы) так понравился альбом «Every Picture Tells A Story», что они повторили этот опыт в следующем году с пластинкой «Never A Dull Moment», в которой участвовал тот же состав музыкантов и присутствовал все тот же мощный акустический звук. Альбом-последователь показал почти те же результаты в чартах. Похожий на «Maggie May» сингл «You Wear It Well», застрял за пределами Топ-10, но альбом занял 2-е место.



К середине десятилетия Стюарт оставил группу Faces и их звук позади. Взлеты и падения проходили через его карьеру в течение следующих 40 лет, но альбом «Every Picture Tells A Story» сделал его звездой. Это по праву работа, по которой узнают Рода спустя годы после того, как песня «Da Ya Think I’m Sexy» и альбомы того периода перестали быть интересными большинству.



Это знаковая запись 70-х годов, которая наполнена теплом, сексом и ощущением того, что на горизонте ждет что-то большое.

