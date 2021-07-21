Диагноз установлен: врачи выяснили что у сына Стаса Пьехи

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21 июля 2021, 19:42 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Семилетний сын певца уже второй день находится в больнице №40 Сестрорецка. Вместе с ребенком в клинику приехала его мама Наталья Горчакова и бабушка, тоже получившая травму, когда пыталась защитить внука. Вчера врачи мальчика и вынесли неутешительный вердикт - Петю нужно госпитализировать.

Подробностями о здоровье ребенка Наталья поделилась у себя в Инстаграм-аккаунте. У него обнаружили сотрясение мозга и множественные ушибы на ногах. Чувствует себя наследник Станислава плохо - тошнота и головокружение. Поэтому ночь он провел под наблюдением врачей, а с утра Пете планировали провести ряд анализов.

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