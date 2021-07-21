Певица Нюша ждет второго ребенка

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21 июля 2021, 18:49 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Еще весной в сети появились слухи о второй беременности исполнительницы. Но ее представители поспешили опровергнуть это событие. Артистка и сама заверяла общественность, что пока сосредоточена на воспитании маленькой дочери. Однако сегодня она предстала в своем новом клипе «Небо знает» с животиком.



Нюша наконец-то рассекретила свое положение. На последних словах песни в клипе певица предстала обнаженная, показав округлившейся живот. Артистка находится на шестом месяце беременности.



Фанаты были удивлены этой новости и поспешили поздравить исполнительницу. «У меня мурашки! Ты серьезно беременна?»; «Поздравляем Нюшу и ее семью! Безумно нравится песня, клип очень необычный, но все расставляет по местам финал»; «Пожалуйста, не пропадай из-за беременности, молю! Мы же тоже твоя вторая семья, очень тебя любим и скучаем!» - пишут поклонники.

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