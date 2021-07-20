Земфира раскритиковала социальные сети

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

20 июля 2021, 21:44 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Исполнительницу нельзя назвать активной пользовательницей социальных сетей, но все-таки иногда она выходит на связь со своими фанатами через официальные аккаунты. В одном из таких фан-аккаунтов появилось новое послание Земфиры, где певица объяснила за что не любит виртуальный мир.

«Я не люблю соцсети. Понимаю, что выпадаю из повестки, но ничего с собой поделать не могу. Я не люблю соцсети по многим причинам. Отсутствие дистанции - норма сегодняшних дней. Когда каждый может брякнуть что хочет и когда хочет. Как будто я сижу в соседней квартире, ты зашел ко мне и сказал "фи". Но в этом случае ты, во-первых, должен набраться смелости, а во-вторых - ожидать последствий», - высказала свое мнение Земфира.

Далее рок-певица продолжила свою мысль, раскритиковав «современную этику»: «В сегодняшних реалиях отвечать не принято, потому что, как бы ты ни ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнет кричать о «толерантности», «терпимости», «правах человека» и так далее. Но правда не зависит от тенденций и желаний человечества».

Многие поклонники согласились с ее мнением и поддержали.

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