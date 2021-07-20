Борющийся с онкологией Юдашкин рассказал о «панике» Пугачевой после новости о его болезни

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20 июля 2021, 21:42

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева, фото: Alexei Pantsikov/Russian Look/ globallookpress.com

Известный модельер Валентин Юдашкин рассказал о реакции певицы Аллы Пугачевой на новость об онкологическом заболевании. Примадонна и кутюрье дружат много лет.

57-летний Валентин Юдашкин на протяжении долгих лет борется с серьезным заболеванием. В 2016 году у модельера на ранней стадии обнаружили рак пищевода. Несмотря на своевременное лечение, недуг заметно отразился на жизни дизайнера. Он сильно похудел и задумался о преемнике в индустрии высокой моды.

«В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро - они распространились примерно за год», - поделился он.

Заслуженный деятель искусств России отметил, что у него небольшой круг друзей, особенно тесные отношения его связывают с Аллой Пугачевой. По его словам, легендарная певица является для него «надежным другом».

«Я помню ее испуг, когда все произошло. Я увидел иную Пугачеву. У нее была паника. Это было что-то вроде: «С кем угодно, только не здесь». Была уверенность, появилась растерянность, непонимание, чем помочь. Морально Алла Пугачева очень помогла. Все делала очень аккуратно», - признался модельер на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Он добавил, что Примадонна всегда относилась честно и уважительно к нему и ко всей его семье. Юдашкин уверяет, что Пугачева готова всегда оказать «любую помощь».

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