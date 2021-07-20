Минута славы Джоша Холлоуэя, и чем он занимается сейчас

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20 июля 2021, 19:45 Анастасия Иванова

Флото взято из Instagram @officialjoshholloway

Актер отпраздновал свое 52-летие 20 июля. Джош моментально прославился благодаря сериалу «Остаться в живых» и оказался в рейтингах самых красивых людей планеты. После завершения проекта, о Холлоуэе не так уж и много было слышно. Чем же звезда занят в последние годы?

Джош в юные годы поступил в университет в Джорджии. Но отучился он там недолго, так как семья не смогла оплачивать его учебу дальше. К тому же, Холлоуэя уже тогда тянуло в кино и шоу-бизнес.

Природа красотой актера не обделила, было сложно таким не воспользоваться, так что он пошел в моделинг. Стал сниматься в рекламе, причем с ним готовы были сотрудничать такие прославленные гиганты как Dolce & Gabbana, Donna Karan, Calvin Klein. Джош выходил на подиум в рамках шоу Armani и Versace. Модельной карьере на тот момент молодой парень посвятил 15 лет. При этом Холлоуэй не чурался тяжелого труда и до отъезда из Джорджии успел поработать на стройке и ферме.

До того как попасть в сериал остаться в живых, Джош еще успел сняться в клипе мегапопулярных на тот момент Aerosmit, попробовать себя в безымянных ролях.

Когда дело дошло до съемок в сериале, актеру было уже 35 лет. На кастинге в «Lost» продюсерам стало ясно, что на роль Сойера он не подходит. Но благодаря невероятной внешности Джоша героя подстроили под него.

Плюс ко всему, Холлоуэй уже много лет примерный семьянин - у него есть жена и двое детей. Со своей женой Йессикой Кумалой он расписался в 2004 году. Своих детей Джош безумно любит и участвует полностью в их жизни. Также актер периодически делится семейными снимками в соцсетях.

Помимо семейной хроники, звезда часто публикует в своем Инстаграм-аккаунте свои мысли и взгляды на социальные проблемы - активно участвует в кампаниях против расизма, выступает в поддержку движений Black Lives Matter и Stop Asian Hate. Последнее актеру близко и по личным причинам: его супруга - индонезийка с китайскими корнями.

Очередным громким многосерийным проектом в фильмографии актера стала лента «Йеллоустоун». К команде он присоединился только в прошлом году.

Джош мечтал получить роль в данном проекте еще с 2018 года, когда сериал вышел на экраны. В интервью USA Today актер говорил, что он вообще фанат вестернов: «Мы смотрели «Йеллоустоун» вместе с женой, и я сказал ей: «Детка, однажды я снимусь в таком шоу». И я до сих пор не верю, что снимаюсь в нем».

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