«Ram»: 50 лет нашумевшему альбому Пола и Линды Маккартни

19 июля 2021, 21:25 Антон Дубровский, Журналист

«Ram» — студийный альбом Пола и Линды Маккартни, вышедший в мае 1971 года. Диск поднялся до № 1 в UK Albums Chart и до № 2 в чарте Billboard 200. 9 июня альбом получил в Британии «золотой» статус. Если первый альбом Маккартни написал и записал самостоятельно, то в работе над вторым альбомом, помимо Линды, приняли участие гитаристы Дэйв Спиноза (через два года сыгравший и с Джоном Ленноном на альбоме «Mind Games») и Хью Маккрекен, а также барабанщик Денни Сейвелл, впоследствии ставший участником группы Wings Пола Маккартни.

Соло

Есть множество вещей похуже, чем быть названным «Милашкой», так что вряд ли стоит сочувствовать Полу Маккартни в том, что именно так его называли поклонники в начале его карьеры с The Beatles. Тем не менее, это прозвище никогда не казалось полностью корректным. Более того, прозвище «Милашка» иногда звучало прямо-таки пренебрежительно. Джон считался мозгом группы, Ринго был весельчаком, Джордж был тихим и духовным, а у Пола, как считалось, в первую очередь, были красивые глаза. Проще говоря, какой-то период в карьере Пола его внешность для некоторых затмевала его талант. Когда музыкант готовился к записи своего второго сольного альбома «Ram», мир, наконец-таки, увидел еще одного Пола: Пола-лидера, рассказывающего явно раздраженному Джорджу Харрисону, как играть на гитаре в песне «Two Of Us» в документальном фильме «Пусть Будет Так» 1970 года. В то время многие видели Маккартни как человека, которого всего за месяц до выхода этого фильма обвинили в том, что он разогнал The Beatles в форме пресс-релиза для своего первого сольного альбома «McCartney», не посоветовавшись с тремя другими участниками группы (на самом деле Джон Леннон тихо покинул группу в сентябре 1969 года; Маккартни был просто первым, у кого хватило смелости публично заявить о расколе). Для многих поклонников The Beatles в 1970 году Маккартни больше не был «милашкой», он был злодеем.

Пол отреагировал на ситуацию тем, что попытался абстрагироваться от всего шума вокруг распада группы. «Я был в эпицентре этого ужасного распада The Beatles, и это было похоже на то, что я оказался в зыбучих песках», - сказал он в небольшом документальном фильме «Ramming», снятом об альбоме «Ram» и выпущенном в 2012 году. «В конце концов что-то щелкнуло, когда мы поняли, что можем просто убежать от этого», - продолжает музыкант. «Мы», о которых говорит Пол — это, конечно же, он и его жена Линда, которая делит с ним заслуги за альбом «Ram», исполняя бэк-вокал и являясь соавтором в написании шести из 12 треков пластинки. Он и Линда провели лето 1970 года в Шотландии со своими детьми, где писали музыку, общались с овцами и делали все возможное, чтобы избежать цирка СМИ, связанного с распадом The Beatles. После этого уединения, той осенью, они отправятся в Нью-Йорк, чтобы записать то, что станет восхитительно странной работой Маккартни, которая отмечает свое 50-летие в этом году.

Реакция

Сказать, что реакция на альбом была не очень хорошей, было бы преуменьшением. Журналисты не приняли эту работу Пола, и «Ram» был разнесен в пух и прах, когда американский музыкальный критик и продюсер Джон Ландау лихо высмеял «пирожка-Маккартни и его витиеватые попытки записать чистую рок-музыку» в американском журнале Rolling Stone, а Алан Смит из британского издания NME назвал пластинку «худшей вещью, которую когда-либо делал Пол Маккартни» (имейте в виду, что это было через три года после «Ob-La-Di, Оb-La-Da», которой также досталось от музыкальных критиков). Даже его бывшие коллеги по группе не смогли устоять перед желанием высказать против этой работы. «Мне грустно из-за альбомов Пола. Я не думаю, что на альбоме «Ram» есть хоть одна стоящая песня», - сказал тогда Ринго Старр британскому изданию Melody Maker, добавив: «Я просто чувствую, что он зря потратил свое время». «Мне кажется он стал вести себя странно», - добавил знаменитый барабанщик.

Леннон, естественно, предположил, что все дело в нем и Йоко Оно, и, хотя, вероятно, что многое из этого умозаключения было просто его собственным эго, вступительный трек альбома «Ram» «Too Many People» на самом деле содержит несколько намеков на то, что Маккартни воспринял как самопровозглашенную праведность Леннона и Оно («Слишком много людей проповедуют практику») и отказ Леннона от The Beatles («Ты получил свой удачный перерыв и сломал его надвое»). «Я чувствовал, что Джон и Йоко указывали всем, что делать», - сказал Маккартни британскому журналу Mojo в 2001 году. «В свою очередь, я чувствовал, что нам не нужно было указывать, что делать. Всем смыслом The Beatles была свобода. Внезапно Джон начинал говорить: «Ты должен поступить вот так». Как будто он водил пальцем перед твоим лицом, и я был взбешен этим. Так что на альбоме должно быть кое-что и о них».

Содержание

Как только Маккартни выскажется об отношениях со своим коллегой Джоном в песне «Too Many People», дело перейдет к следующей, основной теме альбома «Ram», где гораздо больше внимания уделяется домашнему блаженству Пола и Линды, чем ситуации с The Beatles. Ринго был прав в одном: это звучит странно. Поклонникам и критикам, которые ожидали великолепных мелодий и парящих, искренних песен о любви, таких как «Here, There And Everywhere» или «Maybe I’am Amazed», которые стали визитной карточкой Пола, пришлось нелегко. Вместо этого им было представлено что-то причудливое: многослойный вокал в «Dear Boy», сложная оркестровая аранжировка «The Back Seat Of My Car» или звуки телефона, дождя и птиц в паре с глупыми голосами в бесконечно странном, но очень приятном попурри «Uncle Albert / Admiral Halsey». Очевидны и некоторые из влияний 50-х и 60-х годов на альбоме «Ram», например, интонации, вдохновленные Бадди Холли (знаменитый американский рок-н-ролл, поп и кантри-исполнитель – авт.) в «Eat At Home», или гармонии The Beach Boys (знаменитая американская поп и рок-группа – авт.) в «Smile Away». По большей части эта запись кажется удивительно опережающей свое время. К примеру, Маккартни использует укулеле в песне «Ram On» за десятилетия до того, как этот инструмент стал хрестоматийным в жанре инди-поп.

Альбом «Ram» не так откровенно экспериментален, как полный синтезаторов «McCartney II» (1980), но эта работа закладывает основу для последующих экспериментов Пола и задает тон сольной карьере бывшего участника The Beatles. Полвека спустя люди все-таки расслушали эту работу, и теперь «Ram» по праву считается одной из лучших работ Маккартни. Что же касается 1971 года, то в то время ни поклонники, ни критики просто не были готовы к такому звучанию. Можете ли вы представить, что ожидаете еще одну «Hey Jude», а вместо этого получаете «Monkberry Moon Delight»?

Характер

Стоит заменить, что в дополнение к тому, что Пол был «Милашкой», он искусно скрывал ту часть своей знаменитой личности, которая всегда тяготела к экспериментам. Он никогда не боялся больших перемен в своем звучании, будь то композиции, написанные под влиянием ранней американской поп-культуры начала ХХ века, такие как «Maxwell’s Silver Hammer» (которые Леннон, как известно, назвал «бабушкиными мелодиями»), эксперименты с электроникой на «McCartney II» или применение различных наложений в песне «Wild Honey Pie». Результат всей этой работы Пола Маккартни - один из самых разнообразных каталогов в истории музыки. Вершина его творчества — это всеми любимые произведения потрясающего поп-гения, классика, которая переживет всех нас, в то время как неудачные моменты в дискографии Пола совершенно не поддаются какому-либо описанию. Тем не менее, даже его худшие моменты творчества, с точки зрения критики, символизируют тот факт, что Маккартни никогда не боялся ответить на свои самые странные импульсы и просто следовать им. Даже в один из самых тяжелых моментов своей жизни, когда он был вынужден нести основную тяжесть приписываемой ему вины за распад The Beatles и испытывал искушение просто исчезнуть с глаз публики (музыкант заработал достаточно денег как участник The Beatles, чтобы провернуть такой трюк), Пол оставался бесстрашным автором песен. Тогда он вернулся на сцену с еще более причудливым подходом, чем когда-либо. Альбом «Ram» был подтверждением того, что великий экспериментатор из Великолепной Четверки может делать все, что он хочет, не задумываясь о том, что люди думают об этом.

