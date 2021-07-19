Общественность восхищена нарядом Дорна в Каннах-2021

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19 июля 2021, 21:03 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @voguemanukraine

Каннский фестиваль уже завершился, однако интернет не спешит о нем забывать. После долгой светской паузы из-за коронавируса, обсуждать данное событие готовы еще долго. Так много звездных выходов в одно время, в одном месте уже не видели очень давно. Российские звезды не затерялись в модных хрониках, но королем уличного стиля единогласно признали Ивана Дорна в телеграме. Он оказался в Каннах благодаря фильму Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», где сыграл одну из ролей.

Не очень много усилий пришлось приложить певцу - завоевать сердца удалось при помощи двух футболок, в которых Дорн появился на публике. Но все было не так элементарно, как показалось. Футболки не простые, а с посланием.

Иван Дорн сделал очень патриотичный модный выбор образов, чем и вызвал симпатии.

На показе фильма «Петровы в гриппе» Иван появился в бежевом костюме оверсайз украинского бренда Bettter. К вечернему мероприятию Дорн переоделся в брюки клеш и футболку того же бренда. Впрочем, и французской марке место в образе нашлось - в качестве обуви артист выбрал знаменитые таби Maison Margiela.

А на фотоколл на следующий день он отправился в футболке украинского бренда Jul, созданной в коллабе с блогом Ukranian Folks и посвященной украинским песням - с надписями на английском. Исполнитель выбрал футболку с надписью Galya Carries Water, то есть «Несе Галя воду».

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