Александр Невский отметил 50-летие в компании Арнольда Шварценеггера и Ральфа Меллера

Работающий в Голливуде российский актер Александр Невский отметил свой юбилей в компании друзей и «кумиров» Арнольда Шварценеггера и Ральфа Меллера. 17 июля популярному артисту исполнилось 50 лет.
Компания знаменитостей собралась в ресторане в Беверли-Хиллз. Праздничную атмосферу создал торт с надписью «Happy Birthday», которая была сделана из разноцветных свечек. Его вынесли к столу актера под одноименную песню. Все участники торжества были в восторге, они начались переглядываться и смеяться.
Невский поделился с поклонниками, что без участия Шварценеггера и Меллера в его жизни он никогда бы не добился такого успеха в бодибилдинге и кино, находясь в Голливуде.
В комментариях к поздравлениям присоединились поклонники актера, они пожелали ему «богатырского здоровья» и успеха в карьере. Невский поблагодарил всех за «добрые слова».
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