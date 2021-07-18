Александр Невский отметил 50-летие в компании Арнольда Шварценеггера и Ральфа Меллера

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18 июля 2021, 19:58

Александр Невский, Фото: Instagram

Работающий в Голливуде российский актер Александр Невский отметил свой юбилей в компании друзей и «кумиров» Арнольда Шварценеггера и Ральфа Меллера. 17 июля популярному артисту исполнилось 50 лет.

Компания знаменитостей собралась в ресторане в Беверли-Хиллз. Праздничную атмосферу создал торт с надписью «Happy Birthday», которая была сделана из разноцветных свечек. Его вынесли к столу актера под одноименную песню. Все участники торжества были в восторге, они начались переглядываться и смеяться.



Невский поделился с поклонниками, что без участия Шварценеггера и Меллера в его жизни он никогда бы не добился такого успеха в бодибилдинге и кино, находясь в Голливуде.

В комментариях к поздравлениям присоединились поклонники актера, они пожелали ему «богатырского здоровья» и успеха в карьере. Невский поблагодарил всех за «добрые слова».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky)

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