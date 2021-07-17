Егор Крид не может забыть бывшую девушку

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17 июля 2021, 09:17 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Певец решил отойти от привычных стандартов и записал целый рэп-альбом, посвященный отношениям с Валей Карнавал.



Об отношениях пары пресса и поклонники говорили несколько месяцев. Знаменитости ездили вместе на отдых, публиковали совместные фото из одинаковых локаций, «светились» в одинаковых номерах. В один момент даже Крид не выдержал и попросил не лезть в его личную жизнь и не снимать вместе с Валей.



Однако сейчас они уже не вместе, что бьет по «эго» Егора. Свои душевные муки он решил изложить в альбоме Pussy boy. В заглавной песне есть такие строки: «Ты прячешь под маской себя, Карнавал!»



Аудитория уже оценила открытость исполнителя. Фанаты пишут в комментариях: «Ты говорил, что в этом альбоме твоя жизненная история, отрывок твоей жизни», «Какой накал, какие чувства, почему они закончились?», «А Валя ответит тебе».



За несколько дней до официального релиза бывший участник шоу «Холостяк» намекнул на то, что ему трудно забыть блогершу, и его сердце разбито благодаря ей. «Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и во всю эту чушь. Видимо, сейчас это уже никому не интересно. Единственное, чего я тебе никогда не прощу — это возврат панических атак, которые проявились спустя много лет», - писал Егор Крид в своих инстасторис.

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