Джони Митчелл: 50 лет альбому «Blue», одной из величайших работ в истории современной музыки

16 июля 2021

Фото: Олеся Аверьянова

Роберта Джоан «Джони» Митчелл (урожденная Андерсон; родилась 7 ноября 1943 года) является знаменитой канадской певицей и автором песен. Черпая вдохновение из фолка, поп-музыки, рока, классики и джаза, песни Митчелл часто отражают социальные и философские идеалы, а также ее чувства по поводу романтики, женственности, разочарования и радости. Она получила множество наград, в том числе девять премий «Грэмми» и была введена в Зал Славы Рок-н-Ролла в 1997 году.

Американский журнал Rolling Stone назвал ее «одним из величайших авторов песен всех времен», а музыкальный ресурс AllMusic заявил: «Если все тщательно взвесить, то Джони Митчелл может стать самой важной и влиятельной женщиной-исполнительницей конца 20-го века». Той исповедальной честности, которую Джони Митчелл продемонстрировала на своем классическом альбоме «Blue», выпущенном 50 лет назад, 22 июня 1971 года, возможно, более подходило бы изменение названия альбома на «Правда».



Душа



«Многие люди думают, что она обнажает свою душу, но я думаю, что она как будто царапает её»,- говорит американская писательница Лори Маевски. «Исповедальная природа альбома «Blue» такова, что я думаю, что сама Джони Митчелл, на самом деле, сравнивает его с тем моментом, когда Боб Дилан перешел с акустики на электричество. Это было настоящим новаторством - быть настолько исповедальной»,- добавляет она.



Действительно, четвертый студийный альбом Митчелл, который занял третье место в прошлогоднем списке 500 величайших альбомов всех времен журнала Rolling Stone, повысил планку качества для авторов песен - как для женщин, так и для мужчин. «Эта оценка заставила многих авторов песен (особенно мужчин) очень нервничать из-за того, что им придется выложить абсолютно все, что у них внутри, как это сделала Джони»,- говорит Маевски. «Я думаю, что многие мужчины пели о различных временах, пели о конкретном моменте, но, по сути, они смотрели вовне. Когда же вы обращаетесь внутрь себя в этом есть смелость — и Джони сделала это как будто с помощью увеличительного стекла».



Искренность



Искренность и откровенность, которые звучат в песнях этого альбома, вдохновили всех, начиная с Принса, который, однажды, написал Митчелл письмо поклонника, прежде чем сам стал автором собственного шедевра под названием «Purple Rain» и перепел песню Джони «A Case Of You», и заканчивая современными американскими артистами, включая Брэнди Карлайл, Лану Дель Рей и, конечно же, Тейлор Свифт, обладательницу самого награждаемого кантри-альбома и самого награждаемого поп-альбома в истории. На самом деле, в этой своей работе Митчелл стала по-настоящему откровенной в рассказе о своих отношениях с такими людьми, как Грэм Нэш (британско-американский фолк и рок-исполнитель – авт.) и Джеймс Тейлор (американский автор-исполнитель и гитарист – авт.), задолго до того, как Тейлор Свифт заговорила в своих работах о Джоне Майере (автор трех мультиплатиновых альбомов обладатель семи премий «Грэмми» - авт.) и Джейке Джилленхоле (американский актёр и кинопродюсер – авт.) в подобном ключе.



«Это был настолько влиятельный альбом, что он до сих пор остается настоящей глыбой для всех», - сказал Патрик Миллиган, продюсер музыкальной серии «Archives», которая является изданием редких архивных записей Джони Митчелл. Предстоящий второй том серии (который выйдет в октябре) будет включать в себя дополнительный материал, не вошедший в её пластинку «Blue». Коллекции предварительно предшествует мини-альбом «Blue 50 (Demos & Outtakes)», который содержит демо и редкие записи того периода.



«Я думаю, эта работа так неподвластна времени по причине своей абсолютной честности»,- сказал Миллиган. «Люди продолжают возвращаться к ней вновь и вновь»,- добавил он.



Когда Нэш услышал «Blue» в первый раз, то почувствовал именно это. «Когда я впервые услышал альбом, я понял, что наш роман подошел к концу, и это очень грустное чувство для любого, кто кого-то любит, но было особенно грустно потому, что это были Джони и я»,- сказал Грэм в интервью американской газете The Post.



Любовь



«Люди говорили, что мы буквально освещали комнату, когда были в ней вместе. Наша любовь была очень теплой, очень нежной и очень глубокой, и это одна из причин, по которой прослушивание «Blue» все еще трогает мои сердечные струны». Сама Митчелл, которая редко дает интервью, отклонила просьбу о беседе на эту тему.



Пока Нэш и Митчелл жили вместе в Лос-Анджелесе, он видел, как плодотворно она работает над написанием некоторых песен, в том числе над «A Case Of You».



«Я отчетливо представляю себе, как она пишет за своим пианино в нашем доме в Лорел-Каньоне, который мы делили там вместе пару лет»,- рассказывает он.



Песни с альбома, которые специально посвящены Нэшу — «My Old Man» и «River» — освещают их отношения с противоположных концов спектра: на первом Митчелл поет о домашнем счастье, которое «не нуждается в листе бумаги», в то время как последний — это плач о расставании из-за потери «лучшего ребенка, который у меня когда-либо был».



Нэш настаивает на том, что ему никогда не казалось, будто она слишком много рассказывает о нем и их отношениях. «Нет, я никогда этого не чувствовал»,- сказал он. «Было только восхищение ее способностью делать это»,- продолжает Грэм.



Смелость



На самом деле, добавил он, для нее было «чрезвычайно мужественно» раскрыть так много о себе и своей личной жизни в то время. «Она не чувствовала себя особенно сильной»,- сказал Нэш. «У нее было много вопросов о ее жизни и о том, как она, возможно, должна была сложиться».



Сейчас Нэш все еще испытывает смешанные чувства, слушая «Blue». «Я все еще испытываю пару эмоций, которые не должны сочетаться друг с другом: одна из них - печаль, а другая - восхищение тем, насколько она гениальна».



Нэш по-прежнему польщен тем, что Митчелл однажды написала о том, что он провоцирует у нее «слабость в коленях» в песне «River». По словам Нэша, эти двое остаются близки и сегодня: «Я посылал цветы на ее день рождения каждый год в течение последних 50 лет».



В некотором смысле их любовная связь продолжается до сих пор, и альбом «Blue» увековечил ее. «Все эти годы спустя часть моего сердца все еще любит Джони Митчелл», - сказал он. «Как только ты влюбишься в Джони Митчелл ... ты влюбишься в нее навсегда».



Барабанщик Расс Кункель, работавший с песнями «Carey», «California» и «A Case Of You» с альбома «Blue», познакомился с Митчелл благодаря одновременной работе на яркой музыкальной сцене Лорел-Каньона. «Я переехал в Лос-Анджелес с группой, в которой я участвовал. Она называлась Things To Come. Я подружился с Дэвидом Кросби (американский фолк и рок-исполнитель – авт.), я подружился с Грэмом Нэшем, поэтому я попал на сцену»,- сказал он.



Друзья



«Моя жена была сестрой Кэсс Эллиот (одна из вокалисток The Mamas And The Papas – знаменитой американской поп-группы 60-х – авт.), и мы жили тогда в чем-то вроде студии над ее гаражом в Лорел-Каньоне. Дом Касс был своего рода важным местом для всех, кто проезжал через Лос-Анджелес, так что в любой день на заднем дворе Касс могли оказаться Эрик Клэптон, Джими Хендрикс, Джон Себастьян, Джони Митчелл, Дэвид Кросби, Стивен Стиллс (все – знаменитые музыканты того времени – авт.), называйте кого хотите», - рассказывает Расс.



На самом деле Кункель слышал некоторые из песен с альбома «Blue» в доме Касс, прежде чем он принял участие в записи пластинки. Он никогда не забудет, как впервые услышал строчку из «A Case Of You»: «Как только я услышал эту лирику: «Я бы могла бы выпить случай с тобой… Я все равно осталась бы на ногах», я понял, что это был один из тех моментов, когда в твоем мозгу возникает мысль: «Человек, написавший это находится на высшем уровне развития».



Запись



Поначалу он не углублялся в тексты песен «Carey» или «California», которые были вдохновлены периодом, когда Митчелл сделала перерыв в выступлениях и отправилась в длительный отпуск в Европу в 1970 году. «Что я точно знал, так это то, что-то, что я буду играть, будет очень простым, просто поддержкой того, что она делала», - рассказывает Кункель о сессиях записи в Studio C в A&M Studios в Голливуде.



Он присоединился к списку аккомпанирующих музыкантов, в который входил и тогдашний бойфренд Митчелл Джеймс Тейлор, игравший на гитаре, а также Стиллс, также игравший на гитаре и еще на бас-гитаре. «Большинство ее партий уже были записаны, когда мы играли эти вещи»,- сказал Кункель, который ранее играл на барабанах на записи альбома Тейлора 1970 года «Sweet Baby James». «Она все время была там. Джони продюсировала пластинку самостоятельно».



Для Кункеля все сводилось к тому, чтобы не вмешиваться в происходящее волшебство: «Мое внимание, когда я был в студии, было сосредоточено на том, чтобы сначала сыграть подходящую партию для песни и не навредить, потому что я слушал что-то действительно великое».



Обложка



Для американского фотографа Тима Консидайна съемка культовой обложки в голубых тонах для шедевра Митчелл началась благодаря другой певице - автора песен. «Все это началось на концерте Джуди Коллинз»,- сказал он. «Она спела «Both Sides Now», и я был действительно впечатлен. Затем она сказала: «Если тебе нравится эта песня, подожди, пока не услышишь молодую канадку, которая ее написала: Джони Митчелл». Я подумал: «Я должен найти эту артистку».



Затем, вооружившись пленкой, обычно используемой для того, чтобы лучше снимать в темноте, Консидайн отправился фотографировать Митчелл во время концерта 1968 года в знаменитом зале «Troubadour» в Лос-Анджелесе.



«Я вернулся домой, проявил фотографии и мне понравились эти изображения», - сказал он. «Поэтому на следующий вечер я вернулся и поднялся по лестнице в гримерку Митчелл, постучал в дверь и представился. Я сделал отпечатки размером 11 на 14 дюймов, и они, похоже, ей понравились. И я почувствовал, что Джони, ростом в 9 футов, этой блестящей певице, автору песен, поэту и художнику понравились мои образы. А потом вошел Дэвид Кросби, и она протянула их ему. Он бросил на них один взгляд и сказал: «Нужно больше контраста».



Затем Консидайн сразу же принялся работать над усовершенствованием изображения, которое в будущем станет обложкой альбома «Blue». Он был в восторге, когда позже, в 1971 году, арт-директор Митчелл, Гэри Берден, спросил его, могут ли они использовать этот снимок. «У нее никогда не было обложки альбома, которая была бы фотографией — она рисовала все обложки своих работ до этого сама», - сказал он. Поэтому я сказал: «Абсолютно».



В последствии Консидайн не был доволен синеватой обработкой своей фотографии на обложке, которая изначально была черно-белой. «Я возненавидел результат, когда увидел его»,- сказал он. «Эта обработка заставляет ее выглядеть суровой. Это лишило изображение всей мягкости. Это было ужасно».



Несмотря на это, Консидайн сказал: «Для меня было честью — и до сих пор является честью — быть первым, кто сделал фотографию для обложки альбома такого гения, как Джони Митчелл».

