Врач оценил стоимость лечения МакSим, а также прокомментировал течение болезни: «В этом состоянии выживают единицы»

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16 июля 2021, 15:26 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Певица МакSим вот уже несколько недель подключена к аппарату ИВЛ и ЭКМО. Недавно выяснилось, что у МакSим начался сепсис. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев прокомментировал стоимость лечения МакSим: «Процедура ЭКМО обходится примерно в один миллион рублей в сутки. Плюс, раз в неделю, а то и чаще, надо менять фильтры в аппарате — это еще миллион».



Также врач спрогнозировал, что состояние певицы в таком положении может ухудшиться. «В этом состоянии выживают единицы. Чтобы спасти больного, назначают мощные антибиотики и дезинтоксикационное лечение. Например, подключают пациента к плазмаферезу (фильтрация плазмы через специальную мембрану прим.ред.). Но если гной распространяется дальше, это может вызвать развитие воспаления в мозге, например, менингиты. Также гибнут почки, так как микробы убивают белок, а он, в свою очередь, забивает почечные фильтры», - отмечает доктор.

Напомним, певица МакSим попала в больницу с двухсторонней пневмонией, позже ей стало хуже и начался сепсис. В связи с этим артистку подключили к аппарату ЭКМО. ЭКМО - это экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом.





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