Славная вечеринка: Агутин танцевал с Гагариной и Пелагеей

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16 июля 2021, 08:18 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Недавно певица Пелагея шумно отпраздновала свой день рождения. На торжество в честь 35-летия исполнительница позвала многих коллег, в том числе и тех, с кем сидела в жюри музыкального шоу «Голос». Среди них были и Дима Билан, и Леонид Агутин. Звезду эстрады пришла поздравить также Полина Гагарина, которая занимала красное кресло наставницы в двух сезонах проекта вместо Пелагеи.

Атмосфера на мероприятии сложилась тёплая и душевная: все пели и танцевали вместе. Также хорошо повеселился Агутин, который пришел на праздник без жены Анжелики Варум. Певец попал в приятную компанию недавно разведённых артисток - Полины Гагариной и Пелагеи, с которыми танцевал под песню Билана.

Леонид не стал афишировать свое времяпрепровождение, но звезду эстрады разоблачил Дима Билан, который опубликовал несколько видеороликов с вечеринки. Коллега по цеху не увидел в этих кадрах ничего предосудительного. Но есть вероятность, что жене Агутина поведение супруга не придется по душе.

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