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Жена принца собирается снять детский сериал

, 08:06

Жена принца собирается снять детский сериал
Взято из интернета

Меган официально теперь продюсирует детский сериал от Netflix. Об этом Маркл упомянула на странице фонда Archewell Productions. Фонд она представляет со своим супругом принцем Гарри.

«Я очень рада, что Archewell Productions в партнерстве с мощной платформой Netflix и невероятными продюсерами представят вам этот новый мультсериал, в котором прославляются выдающиеся женщины в истории»,- сообщает Меган Маркл.

«Pearl» - рабочее название сериала. Дата выхода еще не определена. В центре сюжета - героические приключения 12-летней девочки. Она ищет свою истинную силу и находит вдохновение у влиятельных женщин в мировой истории.

«Как и многие девочки ее возраста, наша героиня Перл находится на пути самопознания, пытаясь преодолеть ежедневные жизненные трудности»,- анонсировала жена принца.

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