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Семейная встреча: Данила Козловский приехал к дочери в Америку

, 21:57

Семейная встреча: Данила Козловский приехал к дочери в Америку
Взято из Instagram @danilakozlovsky

Актер не часто радует фанатов фотографиями с дочерью в интернете. Но сегодня девочке исполнился год и пять месяцев, и Данила наконец выложил редкое фото с малышкой. 

Козловский наслаждается не только времяпрепровождением с Одой Валентиной, но и океанскими пейзажами в США.

Пост в Инстаграм-аккаунте артиста получил массу восторженных комментариев.

«Это счастье!», «Самое лучшее, что есть в жизни, - наши дети!», «Бусинка! Счастья вам!», - пишут подписчики.

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