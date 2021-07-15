Семейная встреча: Данила Козловский приехал к дочери в Америку

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 июля 2021, 21:57 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @danilakozlovsky

Актер не часто радует фанатов фотографиями с дочерью в интернете. Но сегодня девочке исполнился год и пять месяцев, и Данила наконец выложил редкое фото с малышкой.

Козловский наслаждается не только времяпрепровождением с Одой Валентиной, но и океанскими пейзажами в США.

Пост в Инстаграм-аккаунте артиста получил массу восторженных комментариев.

«Это счастье!», «Самое лучшее, что есть в жизни, - наши дети!», «Бусинка! Счастья вам!», - пишут подписчики.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости