Муж Бородиной ушел в «отрыв» в преддверии развода

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 июля 2021, 21:53 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Телеведущая делится снимками и видео в соцсетях со своего приятного отдыха в Турции, а тем временем ее муж также показывает как проводит время. Пользователи интернета сделали такой вывод, наблюдая за Инстаграм-аккаунтами Курбана Омарова и Ксении Бородиной: «Такое ощущение, что они отдыхают друг другу назло!»

Недавно на Черном море Курбан устроил пенную вечеринку на яхте.

«Вы когда-нибудь видели такое?» - восклицал на видео в своем Инстаграме Омаров, отдыхая в кругу друзей.

«Вот чего не хватало, пока был женат на Бородиной!», «Лучше с женой помиритесь!», «Пацан после развода как будто заново родился. Вкус жизни, прилив энергии прямо через экран прет!» - так комментируют пост подписчики скоро бывшего мужа Ксении.

Через несколько дней супруги должны будут явиться в суд для проведения беседы по поданному заявлению на развод.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости