Николас Кейдж и его пятая жена наконец-то вышли в свет вместе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 июля 2021, 09:08 Анастасия Иванова

Взято из интернета

13 июля в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Свинья». Главная роль досталась знаменитому актеру Николасу Кейджу. На показ 57-летний Николас пришел со своей довольно молодой женой Рико Шибатой - девушке 26 лет. Для них это первое появление на ковровой дорожке.

С Рико актер познакомился в Японии еще год назад. Свадьба этой пары состоялась в феврале.

«Это правда, и мы очень счастливы», - высказался Кейдж в подтверждение.

Для него это уже пятый брак, но его возлюбленная связала себя узами брака впервые.

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