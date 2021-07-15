Николас Кейдж и его пятая жена наконец-то вышли в свет вместе
15 июля 2021, 09:08 Анастасия Иванова
13 июля в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Свинья». Главная роль досталась знаменитому актеру Николасу Кейджу. На показ 57-летний Николас пришел со своей довольно молодой женой Рико Шибатой - девушке 26 лет. Для них это первое появление на ковровой дорожке.
С Рико актер познакомился в Японии еще год назад. Свадьба этой пары состоялась в феврале.
«Это правда, и мы очень счастливы», - высказался Кейдж в подтверждение.
Для него это уже пятый брак, но его возлюбленная связала себя узами брака впервые.
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