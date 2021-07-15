Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Яна Рудковская рассказала о своем горе

, 09:01

Яна Рудковская рассказала о своем горе
Взято из Instagram @rudkovskayaofficial

У бизнесвумен умерла собака по кличке Панчо. Панчо прожил со знаменитой блондинкой много лет. По словам Яны, домашний питомец тяжело болел, и врачи не смогли его спасти. Данное происшествие стало трагедией для звездной семьи, где шпица очень любили. 

«Сегодня мы потеряли Панчо! Он страдал панкреатитом! И после очередного приступа врачи не смогли его ночью спасти! Прощай, наш друг, мы будем скучать», - написала в своем аккаунте телеведущая.

Известно, что проблемы со здоровьем у собаки появились еще три года назад: питомец начал стремительно лысеть.

Формально хозяином Панчо был сын Яны. Можно только представлять, как сильно мог расстроиться ребенок, потеряв лучшего друга…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Захарова заявила, что власти Украины забывают о гарантии защиты русского языка в стране

Захарова заявила, что власти Украины забывают о гарантии защиты русского языка в стране

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины, торжественно отмечая день конституции страны, забывают о несоблюдении ряда ее положений, в частности, о защите русского языка.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью