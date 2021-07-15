Яна Рудковская рассказала о своем горе

У бизнесвумен умерла собака по кличке Панчо. Панчо прожил со знаменитой блондинкой много лет. По словам Яны, домашний питомец тяжело болел, и врачи не смогли его спасти. Данное происшествие стало трагедией для звездной семьи, где шпица очень любили.
«Сегодня мы потеряли Панчо! Он страдал панкреатитом! И после очередного приступа врачи не смогли его ночью спасти! Прощай, наш друг, мы будем скучать», - написала в своем аккаунте телеведущая.
Известно, что проблемы со здоровьем у собаки появились еще три года назад: питомец начал стремительно лысеть.
Формально хозяином Панчо был сын Яны. Можно только представлять, как сильно мог расстроиться ребенок, потеряв лучшего друга…
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.