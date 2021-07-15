Яна Рудковская рассказала о своем горе

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15 июля 2021, 09:01 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @rudkovskayaofficial

У бизнесвумен умерла собака по кличке Панчо. Панчо прожил со знаменитой блондинкой много лет. По словам Яны, домашний питомец тяжело болел, и врачи не смогли его спасти. Данное происшествие стало трагедией для звездной семьи, где шпица очень любили.

«Сегодня мы потеряли Панчо! Он страдал панкреатитом! И после очередного приступа врачи не смогли его ночью спасти! Прощай, наш друг, мы будем скучать», - написала в своем аккаунте телеведущая.

Известно, что проблемы со здоровьем у собаки появились еще три года назад: питомец начал стремительно лысеть.

Формально хозяином Панчо был сын Яны. Можно только представлять, как сильно мог расстроиться ребенок, потеряв лучшего друга…

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