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Что оставил Александр Стефанович

, 08:53

Что оставил Александр Стефанович
Фото взято из интернета

Кинорежиссер умер внезапно, что потрясло знакомых и родных. После себя Александр оставил не только культурное наследие, но и недвижимость. 

Александр Стефанович скончался 13 июля в возрасте 76 лет от коронавируса. Режиссер внес огромный вклад в развитие кино и эстрады. Новость о его смерти шокировала многих поклонников искусства. За годы своей творческой деятельности Александр смог заработать на несколько объектов недвижимости.

На него записан дом в деревне Власьево Волоколамского района. Недвижимость изначально покупалась для матери - Ядвиги Стефанович. Когда она умерла, дом перешел наследнику.

Помимо дома у постановщика имеется квартира неподалеку от Патриарших прудов в Спиридоньевском переулке.

У Стефановича не было ни жены, ни детей. В данный момент неизвестно кому все это достанется в наследство.

 

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