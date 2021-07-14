Бывший ухажёр Ольги Бузовой Роман Гриценко снова на Дом-2

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14 июля 2021, 22:53 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @romangritsenko13

Инстаблогер Роман Гриценко намекнул на то, что снова станет участником шоу о любви. Роман мечтает завести близкие отношения.



Телепроект продолжает удивлять фанатов. Сначала на шоу вернулись старые участники, тем самым заставив вернуться прежних зрителей. Потом Дава стал ведущим Дома-2, почему, собственно, и возник конфликт Ольги Бузовой и экс-коллег. А сейчас появились слухи, что в «город любви» вернется любимчик поклонников Роман Гриценко.



Он намекнул в своих соцсетях, что скоро снова будет искать свою любовь под прицелами камер. «У меня сегодня важный день! Я возвращаюсь туда, откуда началась моя жизнь в Москве. В место, которое искренне любил и люблю до сих пор», — написал инстаблогер.



На проекте у Гриценко было много громких романов. Рома пытался добиться внимания телеведущей Ольги Бузовой, однако отношения так и не построились.









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