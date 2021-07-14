Егору Криду в очередной раз разбили сердце

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14 июля 2021, 10:05 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @egorkreed

Артист поделился с аудиторией переживаниями, которые испытывает после расставания с девушкой. Егор вложил все чувства в свой монолог.

Певец относится к той категории людей, которые привыкли не распространятся о своей личной жизни. Егор обычно скрывает подробности отношений, но в этот раз разрыв был настолько болезненным, что Крид поделился своим разочарованием с публикой.

«Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и во всю эту чушь. Видимо, сейчас это уже никому не интересно. Единственное, чего я тебе никогда не прощу - это возврат панических атак, которые проявились спустя много лет», - делится музыкант.

Фанаты в тот же миг подумали о Вале Карнавал, роман с которой ему приписывали еще с прошлого года. Звезды не подтверждали и не опровергали данную информацию. Однако их часто видели вместе. Исполнитель обещал раскрыть все подробности в песнях.

Похоже, что поклонникам придется дождаться нового альбома, чтобы понять, что же происходит.

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