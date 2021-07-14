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Мария Захарова нашла себе мужчину

, 09:45

Мария Захарова нашла себе мужчину
Взято из интернета

Маша Распутина может не беспокоиться о будущем своей дочери. Захарова учится в МГИМО на факультете журналистики и полностью увлечена профессией. Помимо учебных вопросов, Мария не оставляет без внимания и личную жизнь.

Дочь Распутиной рассказала, что не так давно обратилась к главному светскому своднику - Петру Листерману. Он познакомил ее с миллионером из Монако. С избранником Мария виделась пока что один раз, но они часто поддерживают связь и много общаются. Девушка делится, что ухаживания потенциального партнера ей очень даже приятны, и он даже в скором времени даст ей крупную сумму денег на шоппинг.

Молодая журналистка поругалась с отцом и съехала из загородного дома, где они жили. Мария Захарова сообщает, что уже давно хотела жить самостоятельно, а частые ссоры с родней только подтолкнули ее к этому шагу. Дочь певицы говорит, что отец вел себя «неадекватно» и считает, что их примирение в будущем маловероятно.

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