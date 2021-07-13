Юлия Бордовских поделилась личным: болезни детей и проблемы с мужем

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13 июля 2021, 09:34 Анастасия Иванова

Фото: cоцсети

Юлия стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу с Ксении Собчак. В беседе с журналисткой она рассказала не только о себе: дочери Марусе, рожденной от Ивана Бронова, сыне Федоре от бывшего мужа Алексея Кравцова. Бордовских откровенно рассказала, какие трудности ей и ее детям пришлось преодолеть.

Проблемы начались после переезда в Майами в 2013 году, где строить жизнь ей пришлось одной - ее муж Алексей Кравцов так и не решился переехать в США на постоянное место жительства.

«У меня была очень тяжелая история с детьми. Мы прошли круги ада и с Марусей, и с Федей. И я все это делала одна, потому что мой муж приезжал-уезжал. Я фактически справлялась одна, и это никому не пожелаешь. Маруся заболела анорексией (расстройство пищевого поведения, которое приводит к опасному для жизни снижению веса). Она год провела в клинике. Я упустила этот момент, потому что не сразу это понимаешь. Кажется, ну вот завтра она начнет есть. Сколько я боролась, сколько с ней разговаривала, пыталась ее кормить. Я и плакала, и кричала. Но это бесполезно, вылечить эту болезнь могут только профессионалы. Я за одну ночь нашла клинику. Это было такое жуткое прозрение», - призналась Юлия.

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