Решетова объявила о сотрудничестве с бывшим другом Тимати
13 июля 2021, 09:08 Анастасия Иванова
Теперь Анастасия сотрудничает с «Черной Звездой». Решетова утверждала, что не собирается начинать карьеру певицы и поет для себя. Однако недавно она записала трек. Когда ее спросили под лейблом ли Black Star выпущен трек, модель ответила утвердительно.
Фанаты гадают: на один ли раз такое «соглашение» или контракт долгосрочный? Рэпер хранит свое мнение в секрете по этому поводу.
Брак музыканта потерпел крах год назад. После расставания жизнь Тимати и Насти поменялась. Артист объявил о том, что станет новым «Холостяком», а сама Решетова начала вести шоу «Ты – топ-модель» и запела.
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