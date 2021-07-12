МакSим немного лучше, но она по-прежнему подключена к ИВЛ

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12 июля 2021, 00:13 Турана Гулиева,

Фото: Анна Салынская / ТАСС

Пиар-менеджер певицы МакSим сообщил, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии, но чувствует себя немного лучше. Однако об отключении от аппарата ИВЛ речь не идёт.

Напомним, ранее певица МакSим попала в больницу с пневмонией. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат. У артистки более 80% поражение легких.







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