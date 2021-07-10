Алеся Кафельникова стала мамой

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10 июля 2021, 01:08 Анастасия Иванова

Взято из интернета

В мае дочь теннисиста Евгения Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. На свадебной церемонии модель была уже в положении. А на данный момент стало известно, что у престижной пары родился первенец. Отец девушки подтвердил новость.

Евгений рассказал о важном событии в соцсетях. Появление на свет малыша Кафельников планирует отметить масштабно. «Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный! Когда дедом станете, тогда тоже кирнете», - поделился теннисист.

Спортсмена поспешили поздравить с рождением внука или внучки - пол ребенка пока не раскрыт. Евгений Кафельников поблагодарил всех за приятные слова и отметил, что безмерно счастлив.

Сама же Алеся радостную новость не комментирует. На самом деле, в последнее время 22-летняя модель предпочитает не делиться подробностями личной жизни.

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