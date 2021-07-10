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Актёр Александр Дьяченко о борьбе с тяжёлой формой ковида: руками за жизнь уже точно взялся

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Актёр Александр Дьяченко о борьбе с тяжёлой формой ковида: руками за жизнь уже точно взялся
Взято из интернета

В конце июня актер заболел коронавирусом и в тяжелом состоянии попал в больницу. На данный момент Александру Дьяченко стало лучше, однако о выписке еще говорить рано: актер очень слаб и не может ходить. 

В личном блоге артист рассказывает о своем состоянии.

«Обещал себе, что не буду публиковать сводок о своем бесценном самочувствии. Не хочется отравлять ленту этого сказочного лета нытьем о немощи. Людям необходимо здоровье, чтобы жить в радости и не думать о болезных с их болячками. Но я продолжаю каждый день получать такое бессчетное количество сообщений «держись!» , что понял: уже просто необходимо отвечать. Я держусь. Вирус еще во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но держусь. Руками за жизнь уже точно взялся. Обеими», - пишет Дьяченко.

Александр Станиславович публикует в личном блоге и фото из палаты. В этих снимках ничего веселого нет - лишь предметы больничного обихода и многочисленные капельницы.

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