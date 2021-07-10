Муж Бородиной Курбан Омаров: Мне ох как много есть что рассказать

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10 июля 2021, 00:33 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Процедура оформления развода начнется в середине июля. Ксения говорит, что попытки сохранить семью с ее стороны предпринимались, но из этого ничего так и не вышло. Ведущая держит в секрете почему решила уйти от мужа. Ходят слухи, что Бородина не первый раз ловит Омарова на измене.



Тут выясняется, что Курбану тоже есть, что рассказать людям. Мужчина решил начать вести видеоблог и снимать ролики, где делится своими переживаниями и мыслями. Есть предположение, что в одном из видео он затронет развод с Бородиной. Возможно сделает это даже в отместку звезде «Дома-2», если в СМИ попадут ненужные подробности.



«Буду рассказывать вам о всех событиях, эмоциях которые испытываю и то, что на самом деле со мной происходит. А мне «ох как много есть», что вам рассказать», - делится Омаров в Инстаграме.



В интернете решили, что Курбан таким образом предупредил свою супругу, что у него есть на неё компромат, а значит Ксении нужно быть аккуратной в публичных высказываниях.





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