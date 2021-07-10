Обнаженная Айза заговорила о любви

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10 июля 2021, 00:26 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram@aizalovesam

Бывшая жена Гуфа после развода не может больше доверять мужчинам. Инстаблогерше не везет в личной жизни.



Айза все еще делится проблемами в личной жизни. Причиной является недавнее предательство рэп-исполнителя. Гуф несколько месяцев переписывался с телеведущей, что заставило ее поверить в воссоединение и возврат былых чувств. Когда же теледива публично в этом призналась, рэпер открестился от контакта с девушкой.



Айза признается, что окончательно разочаровалась в любви. Блогершу шокировал такой неприятный поступок. В инстаграм она выложила откровенную фотографию и подписала ее такими словами: «Старина Зигмунд Фрейд был чертовски прав, сказав громкую, но дико чуткую фразу: „Идеальная, вечная, очищенная от ненависти любовь существует только между зависимым и наркотиком.“ Я сдалась. Больше не хочу любви.»



Бурную реакцию подписчиков спровоцировали не сами слова Айзы, а фото, которое девушка опубликовала. Снимок вышел настолько откровенный, что мнения публики разделились: кто-то похвалил инстаблогершу за смелость, а есть те, кто осудил за развратность. «Видимо, больше ничем внимание привлечь не может»; «Не расстраивайтесь и не теряйте надежду! Вы еще найдете свою любовь»; «Вот это фото! Вы просто огонь», - комментирует аудитория Айзы.





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