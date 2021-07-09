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Бузова рассказала о причине своей истерики

, 10:39

Бузова рассказала о причине своей истерики
Фото взято из интернета

Ольге Бузовой стало плохо на съемках, идею которых она придумала сама. Ольга подумала, что будет эффектно, если она появится в одном кадре с настоящей змеей. Найти чешуйчатое было несложно, ведь сейчас Бузова находится в Африке на съемках нового шоу.

Телеведущая не рассчитала свои силы и при виде змеи ударилась в слезы. Певица визжала и не могла взять в руки пресмыкающиеся. В общем из-за змеи у нее случилась истерика. Но позже звезда смогла взять себя в руки и выполнила задуманное.

Ольга показала результат съемки с экзотическим животным. Также она призналась, что кадры девушке тяжело дались.

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