Моргенштерн сделал предложение Диларе

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9 июля 2021, 10:40 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Рэпер приготовил романтичный сюрприз своей девушке: он прямо во время съемок сделал ей предложение руки и сердца. Дилара сказала «да».



В конце июня возлюбленная Алишера неожиданно сделала ему предложение. Многие поклонники восприняли произошедшее как шутку, но выяснилось, что звезды действительно намерены пожениться. Только Дилара мечтала о «классическом» жесте со стороны избранника и красивом кольце.



«Идея сделать ему предложение первой показалась мне гениальной. Я решила превратить его шутки в реальное событие и не прогадала. Но с самого начала меня это немного смущало. Я любимая девушка, у меня есть любимый мужчина, я из консервативной семьи и я хочу предложение! Я хочу романтики. И мне не стыдно в этом признаться. Я получила то, что хотела, хотя не просила об этом», — поделилась эмоциями Дилара.

Алишер сделал предложение как положено: он встал на одно колено, признался избраннице в любви и попросил выйти за него замуж. Рэпер не успел переодеться после съемок клипа, поэтому романтичный поступок совершал в трусах. Этот нюанс ничуть не смутил девушку.

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