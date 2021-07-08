Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Многие вип-персоны пришли вчера на стадион «Уэмбли» поддержать сборную Англии в полуфинале Евро

, 17:26

Многие вип-персоны пришли вчера на стадион «Уэмбли» поддержать сборную Англии в полуфинале Евро
Фото взято из Instagram @adele

Вчера на лондонском стадионе состоялся матч Англии и Дании. Это второй полуфинальный матч на стадионе Уэмбли в рамках чемпионата Европы по футболу. Благодаря спорному пенальти, назначенному в дополнительное время, английская сборная выиграла со счетом 2:1. В финал европейского первенства англичане попали впервые в истории.

Многие знаменитости пришли поболеть за команду. В их числе были Дэвид Бекхем, принц Уильям - на этот раз он пришел один, без супруги и без семилетнего сына принца Джорджа, Борис Джонсон с женой Кэрри Саймондс и еще немало других.

Прилетели в Лондон и представители датской королевской семьи: кронпринцесса Мэри, кронпринц Фредерик и их сын Кристиан Вальдемар.

Немало знаменитостей вчера прильнуло к экранам и наблюдало за происходящем на поле в прямом эфире. По окончанию матча английские звезды не сдерживали эмоций и делились ими в соцсетях.

«Это чертово возвращение домой», - написала Адель к посту в своем инстаграм-аккануте, с отсылкой к песне Three Lions, являющейся неофициальным гимном болельщиков. В ней поется, что у Англии есть шанс победить.


Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Пресс-конференцию премьера Испании и президента Литвы на базе НАТО в городе Шяуляй прервали из-за неизвестных самолетов в небе

Пресс-конференцию премьера Испании и президента Литвы на базе НАТО прервали якобы из-за Су-24 в небе

В четверг, 8 июля, пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в литовском городе Шяуляй была прервана из-за сигнала тревоги. Отмечается, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем были зафиксированы два воздушных судна, предположительно российских.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью