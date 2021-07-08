Многие вип-персоны пришли вчера на стадион «Уэмбли» поддержать сборную Англии в полуфинале Евро

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8 июля 2021, 17:26 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @adele

Вчера на лондонском стадионе состоялся матч Англии и Дании. Это второй полуфинальный матч на стадионе Уэмбли в рамках чемпионата Европы по футболу. Благодаря спорному пенальти, назначенному в дополнительное время, английская сборная выиграла со счетом 2:1. В финал европейского первенства англичане попали впервые в истории.



Многие знаменитости пришли поболеть за команду. В их числе были Дэвид Бекхем, принц Уильям - на этот раз он пришел один, без супруги и без семилетнего сына принца Джорджа, Борис Джонсон с женой Кэрри Саймондс и еще немало других.



Прилетели в Лондон и представители датской королевской семьи: кронпринцесса Мэри, кронпринц Фредерик и их сын Кристиан Вальдемар.



Немало знаменитостей вчера прильнуло к экранам и наблюдало за происходящем на поле в прямом эфире. По окончанию матча английские звезды не сдерживали эмоций и делились ими в соцсетях.



«Это чертово возвращение домой», - написала Адель к посту в своем инстаграм-аккануте, с отсылкой к песне Three Lions, являющейся неофициальным гимном болельщиков. В ней поется, что у Англии есть шанс победить.







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