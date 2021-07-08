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Меган Фокс рассказала о своем романе с Колоссом Бэйкером

, 17:18

Меган Фокс рассказала о своем романе с Колоссом Бэйкером
Фото взято из интернета

Актриса дала интервью журналу In Style, в котором рассказала об отношениях с Machine Gun Kellу (Колсон Бэйкер) и не только.

Меган старше Колсона на 4 года. Она рассказала как относится к такой разнице в возрасте со своим парнем. Также Фокс упомянула в интервью, что ей не нравится, когда на это указывают.

«Ему 31 год, а мне 35.... Никто и глазом не моргнул бы, если бы Джордж Клуни встречался с кем-то на четыре года моложе. Четыре года? Идите к черту сами. Мы вместе учились бы в средней школе. Это так нелепо, что с женщинами так обращаются», - высказалась Меган.

Перед встречей с возлюбленным актриса переживала непростой период в жизни. На состоянии Фокс болезненно отразился опыт прошлого. Из-за ее актерских работ, за Меган закрепился образ «секс-символа» и «пустышки». Все фильмы с участием актрисы были жестко раскритикованы зрителями. Долгое время 35-летняя фотомодель оставалась без работы. Но в начале 2020 года она изменила свое отношение к критике.

«Я пообещала себе, что никогда больше не проживу ни одного дня своей жизни страхе. Тогда я вернулась домой, и вся моя жизнь изменилась. Я развелась и начала больше работать, заниматься другими делами. В итоге я встретилась с Колсоном, а затем все буквально взорвалось!» - откровенно высказалась звезда.

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