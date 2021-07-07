Агент МакSим по поводу болезни певицы: «Честно скажу, что мне тревожно…»

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7 июля 2021, 12:26 Турана Гулиева

Фото: cоцсети

Вот уже несколько недель певица МакSим находится в медикаментозной коме. У звезды обширная пневмания.

Агент певицы в интервью делится с «Собеседником»: «Я общалась с Мариной до обеда 18 июня. Ровно до того момента, когда ее погрузили в сон. Она была на позитиве, мы друг друга подбадривали... Честно скажу, что мне тревожно и иногда нападает паника, но я борюсь. Эта болезнь оставляет шрамы!»

Напомним, у певицы МакSим 80%-ное поражение легких. Девушка заболела вневманией, но тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.

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