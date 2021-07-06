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Первые кадры фильма «Воланд»: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в роли Мастера и Маргариты

, 23:59

Первые кадры фильма «Воланд»: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в роли Мастера и Маргариты
Взято из Instagram @yuliasnigir

Недавно стартовали съемки новой картины «Воланд», за основу которой лег знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Автором выступил режиссер Михаил Локшин, а главные роли достались звездной паре -  Евгению Цыганову и Юлии Снигирь. 

Сегодня Юлия поделилась в своем Инстаграме первыми кадрами со съемок. На одном из серии фото актеры предстают в образах Мастера и Маргариты. На других фотографиях съемочная команда и сами артисты по старой традиции разбивают на удачу тарелку с названием фильма.

«Ну что ж..Камера мотор начали.. «Воланд» Режиссер Михаил Локшин», - пишет под своим постом актриса. 

 

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