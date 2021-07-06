Первые кадры фильма «Воланд»: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в роли Мастера и Маргариты
6 июля 2021, 23:59 Анастасия Иванова
Недавно стартовали съемки новой картины «Воланд», за основу которой лег знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Автором выступил режиссер Михаил Локшин, а главные роли достались звездной паре - Евгению Цыганову и Юлии Снигирь.
Сегодня Юлия поделилась в своем Инстаграме первыми кадрами со съемок. На одном из серии фото актеры предстают в образах Мастера и Маргариты. На других фотографиях съемочная команда и сами артисты по старой традиции разбивают на удачу тарелку с названием фильма.
«Ну что ж..Камера мотор начали.. «Воланд» Режиссер Михаил Локшин», - пишет под своим постом актриса.
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