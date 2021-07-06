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Бузова обиделась на ведущих «Дома-2»: стали известны подробности

, 23:50

Бузова обиделась на ведущих «Дома-2»: стали известны подробности
Взято из Instagram @olgabuzova_ne

В настоящее время телеведущая находится в Африке на съемках для программы на ТНТ. Но ей удается ввязываться в конфликты на родине, не смотря на то, что Ольга далеко от цивилизации. Один такой конфликт спровоцировал Влад Кадони. 

Бывший коллега бутовой обвинил ее в лицемерии из-за того, что она отписалась от него и других ведущих проекта в Инстаграме. Певица в ответ сказала, что для нее ничего другого не оставалось, когда он, Ксения Бородина, Ольга Орлова и Андрей Черкасов «воткнули ей нож в спину». Но слова Ольги ясности не внесли, и аудитории приходится дальше гадать, о каком предательстве идет речь.

Разъяснить ситуацию взялся Черкасов. Экс-коллега телеведущей предположил, что все дело в Давиде Манукяне, который неожиданно стал ведущим «Города любви», заняв место бутовой после ее ухода.

Ведущий думает, что Ольга слишком остро отреагировала на появление в шоу ее бывшего мужа и свое недовольство вылила на коллег, хотя они к случившемуся отношения никакого не имеют.

 

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