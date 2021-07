Gorillaz: 20 лет дебютному альбому главного мультипликационного музыкального проекта планеты

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 июля 2021, 21:23 Антон Дубровский, Журналист

Фото: reddit.com

Gorillaz – это английская виртуальная музыкальная группа, созданная в 1998 году музыкантом Деймоном Албарном, вокалистом знаменитой британской брит-поп группы Blur и британским художником комиксов, и дизайнером Джейми Хьюлеттом. Группа состоит из четырех анимированных участников: 2-D, Мердока Никкалса, Нудл и Рассела Хоббса. Их вымышленная вселенная представлена в музыкальных клипах, интервью и короткометражных мультфильмах.

На самом деле Албарн является единственным постоянным музыкальным участником проекта, и музыка Gorillaz часто включает в себя его сотрудничество с широким кругом известных исполнителей. Реми Кабака-Младший (британский продюсер – авт.) начал работать с группой в 2016 году после того, как он несколько лет озвучивал Рассела Хоббса и был указан в качестве официального участника вместе с Альбарном и Хьюлеттом в документальном фильме о Gorillaz 2019 года «Gorillaz: Reject False Icons».



Идея



К концу 1990-х годов и Деймон Албарн, и Джейми Хьюлетт оказались на некотором профессиональном перепутье. Хотя основная группа Албарна Blur все еще набирала обороты после своих стилистических экспериментов, он хотел еще больше расширить свои творческие горизонты и бросить вызов тем представлениям о себе, которые возникли в результате многочисленных успехов и разногласий в Blur. Точно так же Хьюитт чувствовал все большую незаинтересованность в продолжении своей самой плодотворной серии комиксов «Танкистка» после работы над ней около 10 лет. Причиной этому явилось и то, что он увидел, какой катастрофической оказалась экранизация комикса, вышедшая в 1995 году.



К счастью, серия счастливых событий привела двух артистов к сотрудничеству над чем-то, что не только разрешило бы их проблемы, но и дало им, возможно, самый любимый и смелый проект, над которым они когда-либо работали: Gorillaz. Однажды названный «первыми виртуальными поп-звездами Великобритании», мультяшный квартет (вокалист Стюарт Гарольд «2-D» Потс, басист Мердок Фауст Никкалс, барабанщик Рассел Хоббс и японская гитаристка Нудл) позволил дуэту использовать широкий спектр стилей — альтернативный рок, арт-поп, электроника, фанк, соул, рэп, фолк и даже самопровозглашенный «зомби-хип-хоп». Такой микс стал возможным из-за совместной работы в проекте с множеством разностилевых музыкантов и продюсеров. Попутно Gorillaz создали невероятно обширную мультифункциональную вселенную поп-культуры, через которую они взаимодействовали с поклонниками и постоянно дополняли свою предысторию.



Конечно, эта пара была не первой из подобных экспериментаторов, которые прятались за нарисованными или оцифрованными аватарами (скорее, они шли по стопам таких мультипликационных персонажей, как The Archies, Josie And The Pussycats, The Muppets и Fire Bombers, хотя и действовали заметно по-другому). Однако они были первыми, кто продвинулся в этом так далеко и, в результате, добился такой замечательной художественной свободы и широкой известности. На самом деле, их творчество, признание критиками и коммерческое процветание только возросли за последние два десятилетия, и всем этим они обязаны глобальному феномену, которым стал их первый одноименный альбом «Gorillaz» 2001 года.



Несмотря на то, что к 1998 году, когда начался проект Gorillaz, Хьюлетт и Албарн хорошо ладили между собой, их знакомство в 1990 году сложно было рассматривать как что-то, что может привести к дружбе. Как гласит история, Хьюлетт взял интервью у Blur для журнала Deadline и в результате этого интервью уверился, что Албарн «придурок»; после этого Хьюлетт начал встречаться с бывшей девушкой гитариста Blur Грэма Коксона, Джейн Оливер, что способствовало тому, что «все из Blur» начали «ненавидеть» его. То есть все, за исключением Албарна, который тогда недавно расстался с певицей и гитаристкой британской группы Elastica Джастин Фришманн и пригласил Хьюлетта (который к тому времени уже расстался с Оливер) жить с ним вместе в квартире в лондонском Вестборн-Гроув. Естественно, два одиноких парня проводили много времени вместе, устраивая экстравагантные вечеринки (с гостями, среди которых были члены групп Radiohead, Pavement и Spice Girls) и уделяя много времени просмотру телевизионных передач.



Однажды днем они смотрели MTV и заметили, что там (как выразился Хьюлетт) «не показывают ничего действительно интересного». Албарн объясняет: «Это было началом периода популярности бойз-бэндов. Всё это казалось таким искусственным. И мы подумали: «Что ж, давайте создадим искусственную группу, но сделаем ее интересной». Таким образом, они решили создать Gorillaz как более мрачный, острый и прогрессивный взгляд на своих анимированных предшественников, проект, целью которого было бороться с пустыми, неискренними и «зловещими» аспектами популярной культуры. Помимо своего музыкального разнообразия, юмористически искаженные истории и характеристики нарисованного квартета (например, Мердок, сбивший 2-D на своей машине, и Рассел, одержимый демоническими духами) помогли гениально трансгрессивной цели Gorillaz. Можно даже сказать, что персонажи анимационной группы похожи на извращенную насмешку над тем, как каждого из The Beatles преподносили с продуманной индивидуальностью.



Альбом



Интересно, что Албарн утверждает, что песня Blur «On Your Own» (из одноименного альбома «Blur» 1997 года) действительно положила начало Gorillaz. К концу 2000 года у него и Хьюлетта появился первый официальный релиз Gorillaz, мини-альбом «Tomorrow Comes Today». Он содержал три песни, которые появились на дебютном альбоме «Gorillaz» — заглавный трек, «Rock The House» и «Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?)» — и их первое музыкальное видео (на песню «Tomorrow Comes Today», которое все еще очень нравится Албарну). На этом релизе они также начали сотрудничать с хип-хоп продюсером Дэном «The Automator» Накамурой, с которым Албарн ранее работал над одноименным дебютным альбомом альтернативного хип-хоп проекта Deltron 3030 перед тем, как пригласить его в Gorillaz.



Очевидно, что артисты хотели, чтобы их первоначальный полноформатный релиз был больше и лучше с точки зрения своего объема и состава. Это означало более глубокое погружение в такие стили современной музыки, как lo-fi, трип-хоп, панк-рок, альтернативный рок, психоделия и латиноамериканская музыка, а также привлечение множества приглашенных музыкантов. А именно, Del The Funky Homosapien из Deltron 3030, диджея Kid Koala, Ибрагима Феррера (из ансамбля кубинских музыкантов Buena Vista Social Club, существовавшего с 1996 по 2015 год – авт.), Михо Хатори (из американской альтернативной и трип-хоп-группы Cibo Matto – авт.), Junior Dan (американский вокалист и басист в стиле регги – авт.), звукорежиссера Джейсон Кокса и супружеского дуэта из Тины Веймут и Криса Франца (участники американских групп Talking Heads и Tom Tom Club – авт.). Для записи и завершения альбома, эта команда разделила свое время между студией Албарна «13» в Лондоне и студией «Geejam» в Порт-Антонио, Ямайка.



В дополнение к обычной рекламной тактике по продвижению проекта и альбома Албарн и Хьюллет удвоили свои мультимедийные амбиции. Хьюллет создал веб-сайт, который стал служить виртуальным домом всему, что связано с Gorillaz (в первую очередь, это вымышленная студия «Kong» и личное жилое пространство каждого участника). «Мы просто решили построить это пространство и медленно наполнять его все более и более сумасшедшими вещами. В этом месте не будет никаких правил, и это будет похоже на какой-то сумасшедший торговый центр», - заявил тогда Албарн. Хотя проект никогда не предназначался для детей — как уже упоминалось, группа Gorillaz была довольно взрослой концепцией, — Албарн увидел дополнительное преимущество в том, что веб-сайт «вовлекает детей в знакомство с лучшей музыкой, которую они никогда не услышат где-то еще», такой как хип-хоп и регги.



Прогресс



Хотя такие синглы с альбома, как «19-2000», «Rock The House» и «Tomorrow Comes Today» также были весьма успешными, именно первый вкус альбома «Gorillaz» для публики — песня «Clint Eastwood» — по-настоящему открыл для группы ворота успеха. Названный в честь использования темы из спагетти-вестерна «Хороший, Плохой, Злой», он появился 5 марта 2001 года и занял 4-е место в чарте синглов Великобритании и 57-е место в Billboard Hot 100. Его исключительное музыкальное видео (в котором упоминаются компьютерная игра Resident Evil, фильм «Рассвет Мертвецов» и клип «Thriller» Майкла Джексона) также постоянно крутили по телевизору. Годы спустя Албарн назвал ее лучшей песней Gorillaz, и вполне заслуженно.



Что касается самого альбома, то он вышел 26 марта 2001 года и показал еще лучшие результаты в чартах, заняв 3-е место в Великобритании (и став трехкратно платиновым) и 14-е место в Америке. Релиз также хорошо приняли и по всей Европе. Ожидаемо было то, что слушателям было предложено множество специальных изданий альбома, в том числе для Великобритании, США, Кореи, Малайзии и Франции, каждое со своим набором бонус-треков, ремиксов, музыкальных клипов, заставок, видеоигр и других изобретательных дополнений.



Что касается критики, то «Gorillaz» получил чрезвычайно много положительных отзывов от таких изданий, как Alternative Press, L. A. Weekly, AllMusic, Slant и The Guardian. Альбом также занял высокое место в списках лучших альбомов года и десятилетия в Spin (американский музыкальный журнал, основанный в 1985 г, перестал выпускаться в печати в 2012 году и в настоящее время работает как интернет-издание от Billboard-Hollywood Reporter Media Group Valence Media). Q (Q — британский музыкальный журнал, издававшийся ежемесячно с 1986 по 2020 годы. По состоянию на июнь 2007 года тираж составлял более 130 тысяч, к 2020 году тираж составлял 28 359 экземпляров), Complex (американский журнал Complex о последних тенденциях в моде, новостях в музыкальном мире и искусстве) и Kludge (онлайн музыкальный журнал, посвященный музыкальной журналистике, обзорам альбомов, музыкальным новостям и интервью). Музыканты также были номинированы на британскую музыкальную премию Mercury 2001 года.



Большой частью привлекательности Gorillaz всегда были их живые выступления, и краткий тур в поддержку альбома «Gorillaz» (по Европе, Америке и Японии) был этому примером. Сегодня Албарн и компания рады выступать на сцене в открытую, не прячась за своих персонажей. Так показали их выступления в декабре 2020 года в поддержку последнего на сегодняшний день альбома Gorillaz «Song Machine, Season One: Strange Timez». Раньше же, во время тура они еще изо всех сил старались поддерживать видимость того, что являются виртуальной группой. Это выглядело так: Хьюлетт проецировал визуальные эффекты на большой киноэкран, в то время как музыканты оставались скрытыми за ним. Конечно, актеры озвучки персонажей тоже внесли свой вклад в то, чтобы зрители действительно почувствовали, что они смотрят выступление 2-D, Мердока, Нудл и Рассела. Безусловно, это был не самый простой или дешевый способ вывести Gorillaz на гастроли, но, в конечном счете, результат этого стоило.



В отличие от того, сколько дебютных альбомов различных музыкантов звучат устаревшими по сравнению с их продолжениями, альбом «Gorillaz» - как и большинство следующих работ группы — остается особенным, своеобразным и является настоящим творением. В частности, песня «Tomorrow Comes Today» полна обаяния стиля lo-fi, которое намекает на более мрачную природу следующего альбома Gorillaz «Demon Days». Таким же образом «19-2000» предвещает электронное великолепие их более поздних альбомов. Шикарное звучание симбиоза альтернативного рока и трип-хопа на альбоме «Plastic Beach» явно уходит своими корнями в блестящую песню «Clint Eastwood». Фолк-поп очарование открывающего дебютный альбом группы трэка «Re-Hash» подготавливает почву для более лирической стороны Gorillaz, прежде чем песня «5/4» очарует вас своим причудливым панк-звучанием. Хип-хоп-симфония «Song Check (Gravity)» также выделяется своей эмоциональной мощью, предшествующей радостно-оркестровому фанку «Rock The House».



Два десятилетия спустя одноименный дебютный альбом Gorillaz остается одним из самых умных, приятных, эклектичных трудов группы, и каждый трек — упомянутый выше или нет — раскрывает новые стороны авантюрности и широких способностей дуэта. Творчество группы смогло вдохновить на новое звучание и новые образы таких различных артистов и проекты, как Tyler The Creator, Dethklok, Foster The People и Flatbush Zombies, а также мультсериал «Удивительный Мир Гамбола». В двадцатилетие своего дебютного альбома «Gorillaz» Албарну и Хьюлетту все-таки следует отпраздновать факт того, что они сделали именно то, что и намеревались сделать 20 лет назад.



*В материале частично использовались материалы журналиста Джордана Блама.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости