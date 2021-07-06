День бикини: бодипозитивная подборка купальников для всех

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 июля 2021, 00:25 Анастасия Иванова

Американская рэперша и певица Лизз. Фото взято из Instagram @lizzobeeating

Еще в 1946 году публика познакомилась с первым купальником бикини. Произошло это именно 5 июля. На данный момент пляжную моду без него представить сложно. Однако сразу он не прижился - первое время бикини считалось чем-то вульгарным, просто неприличным и подвергалось критике моралфагами. Но благодаря знаменитым модницам, например Мэрилин Монро и Бриджит Бардо, а также кинематографу бикини стало очень популярно. Но в последующие годы ограничения тоже существовали.



На протяжении десятилетий модные журналы внушали читательницам, что такого вида купальник может носить только худая и спортивная девушка. То есть навязывали мысль, что не на всякую фигуру бикини подходит. За последние годы термин bikini body устарел. Благодаря бодипозитиву женщины освободились от навязанных стереотипов и не стесняются показывать свое тело в любом возрасте, весе и состоянии. Однако по-прежнему в глянцевых журналах можно встретить больше «обработанных» навязанных фигур, в то время как в реальной жизни существуют растяжки, витилиго, прыщи, раздражения, бугорки, целлюлит, шрамы, возрастные изменения, и бикини могут носит не только цисгендерные белые женщины, но и люди, прошедшие трансгендерный переход, а также те, кому это нравится.



Звезды чаще публикуют фото без фотошопа и ретуши, мотивируя подписчиц наслаждаться летом и не стесняться своей фигуры и своего тела. Ко Дню бикини в «Аргументах недели» собраны фотографии, доказывающие, что пляжная мода свободна от стереотипов и предрассудков.



Взято из Instagram @iamcardib; Американская рэперша Карди Би



Взято из Instagram @tessholliday; Американская модель плюс-сайз, блогерша и визажистка Лос-Анджелиса

Взято из Instagram @winnieharlow; Канадская супермодель и активистка



Взято из Instagram @khloekardashian; Американская бизнесвумен и предприниматель, телевизионная персона

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