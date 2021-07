Американская певица Алия всё еще звучит как будущее: 20 лет без певицы и 20 лет её главному альбому «Aaliyah»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 июля 2021

Алия Дана Хотон (16 января 1979–25 августа 2001), известная как просто Алия, была американской певицей, актрисой, танцовщицей и моделью. Ей приписывают большую роль в переосмыслении современного R&B, поп-музыки и хип-хопа, за что она получила прозвища «Принцесса R&B» и «Королева Городской Поп-Музыки».



25 августа 2001 года, в возрасте 22 лет, Алия погибла в авиакатастрофе на Багамах, когда сильно перегруженный самолет, в котором она летела, разбился вскоре после взлета, в результате чего погибли все девять человек на борту. Позже у пилота были обнаружены следы кокаина и алкоголя в его организме. У него также не было нужной квалификации для управления самолетом. Позже семья Алии подала иск против оператора потерпевшего крушение воздушного судна Blackhawk International Airways. Иск был урегулирован во внесудебном порядке.



За десятилетия, прошедшие после ее смерти, музыка Алии продолжала добиваться коммерческого успеха, чему способствовали несколько посмертных релизов. По оценкам экспертов было продано от 24 до 32 миллионов альбомов Алии по всему миру. Ее награды включают три премии American Music Awards и две премии MTV Video Music Awards, а также пять номинаций на премию «Грэмми» за период жизни и посмертно. Американский журнал Billboard называет ее десятой самой успешной женщиной-исполнительницей R&B за последние 25 лет и 27-й самой успешной в истории.



Третий



В 2000 году, снимаясь в главной роли в фильме «Королева Проклятых» в Австралии, Алия закончила запись своего одноименного третьего альбома. Над ним работали пару лет — по сообщениям, она завершила большую его часть в Нью-Йорке. Затем она дебютировала на экране в фильме «Ромео Должен Умереть» того же года. В качестве ведущего сингла саундтрека к этому фильму использовалась ее песня «Try Again». Несмотря на постоянные проекты, видение Алии для ее третьего, одноименного альбома оставалось ясным: расширить границы своего звучания.



«Она конкретно сказала мне, какие записи ей нужны», - сказал в 2011 году в музыкальном блоге YouKnowIGotSoul автор песен Tank, который написал «I Can Be» и «What If» для одноименного альбома Алии «Aaliyah». «Она как будто хотела немного опасного, немного сексуального звучания», - рассказывает музыкант.



Tank, вместе с другими соавторами и продюсерами альбома, включая такие фигуры, как Static Major, Bud'da, J. Dub, Key Beats и Playa, провел около месяца в мельбурнской студии Sing Sing. Алия, которая днем снимала свои сцены в кино в роли злой королевы вампиров Акаши, присоединялась к ним по вечерам. Когда 7 июля 2001 года альбом был выпущен, он дебютировал под номером 2 в Billboard 200. Альбом получил восторженные отзывы: американский журнал Vibe назвал его «лучшим соул-альбомом нового тысячелетия», в то время как другой американский журнал Spin описал Алию как «музыковеда», который создает «смысл вне текстов».



Алия была живой иллюстрацией того замечательного пути, вступая на который артист превосходит сам себя с каждым релизом. В то время как её дебютный альбом 1994 года «Age Ain’t Nothing But A Number» продемонстрировал глубину передачи материала певицей, второй альбом певицы 1996 года «One In A Million» показал спокойные тона голоса Алии в сочетании с прогрессивными и оригинальными битами, созданными в сотрудничестве с её творческими единомышленниками Мисси Эллиот и Тимбалэндом (американские рэперы и продюсеры – авт.). Третий альбом Алии «Aaliyah» взял все вышеперечисленное и объединил в сложный звуковой ландшафт на гребне звуковых инноваций.



Звук



Дальновидный музыкальный взгляд Алии был отражением той предприимчивой артистки, которой она была и показателем музыкальной легенды, которой она так быстро стала. По мере того как она развивала свой большой талант, его магнетическая привлекательность распространилась на другие сферы: кино, где она строила многообещающую карьеру, и моду, где ее непринужденный, чувственный стиль сделал Алию музой для дизайнеров, таких как американец Томми Хилфигер. Он даже выпустил специальную коллекцию, вдохновленную певицей. Коллекция представляла собой серию из мешковатых джинсов с открытым поясом и топом-бандо. Успех показа продвинул женскую линию бренда. Важно отметить, что Алия была источником вдохновения и для детей, достигших совершеннолетия во всем мире, которые видели в ней отражение самих себя.



Учитывая изобретательность Алии, это неудивительно. Альбом «Аaliyah» был умопомрачительной работой, потрясающей тем, как выстроен звук в песнях и звучанием голоса певицы среди обилия аранжировок. Это просто мастер-класс по нюансам. «Мы пытались сделать как можно больше и собрать альбом по частям, чтобы она могла максимально выразить всё то, что чувствовала», - вспоминает Bud’da.



Мягкий, практически медовый, фальцет Алии звучит увереннее, чем когда-либо. На альбоме слышно, как она расширяла динамику своего звучания и чувство интимности в необычных, синкопированных аранжировках Тимбалэнда (песни «We Need A Resolution» и «More Than A Woman»), чувство желания в обилии синтезаторов (песня «Rock The Boat»), чувство освобождения (песня «I Refuse») и чувство ревности в индустриальном хаосе («What If»).



«На альбоме много отличного звучания», - сказала Алия в интервью американской газете Orlando Sentinel. «Он звучит глубже, острее, даже грубее, но все же остается немного ироничным. Я хочу рассказать людям, на каком пути я нахожусь как личность в своей сегодняшней жизни», - добавила певица.



Когда в 2001 году альбом «Aaliyah» был выпущен, ему не было равных в звучании. Американские современные R&B-группы TLC и Destiny’s Child на своих альбомах «Fanmail» и «The Writing’s On The Wall» соответственно старались использовать современные акценты. Это новаторство, которое сама Алия применяла в своем альбоме «One In A Million», — но Алия была авангардисткой. Её звучание было более странным, наэлектризованным; как описывал журнал Vibe, оно было «чертовски близко к пост-R&B (жанр, который официально появится гораздо позже – авт.)».



Сегодня



До сих пор невозможно понять, что же произошло дальше. Всего через месяц после того, как её новаторский третий альбом был выпущен, певица возвращалась домой с Багамских островов, где снимала клип на песню «Rock The Boat». Возвращаясь оттуда, Алия и восемь других пассажиров погибли в авиакатастрофе. Ей было всего 22 года. Она оставила неизгладимый след в современном R&B и поп-культуре в целом, за такой короткий промежуток времени. Эффект результата ее творчества был мгновенным: Алия расширила границы того, как может звучать R&B, таким образом, что переопределила жанр, в полный голос заявив о звуковых тенденциях начала 2000-х годов. Спустя двадцать лет после выхода этого альбома, а также ее трагической смерти, сила этого воздействия все еще ощущается.



Нетрудно услышать, какое непосредственное влияние Алия оказала на целое поколение, которое последовало за ней. Такие американские певицы, как Kehlani, Tinashe, Ciara и Rihanna, восприняли как призыв к действию звуковой подход в мягких вокальных фразах Алии и её нестандартную вокальную манеру. «Мы обязаны ей нашей расслабленной манерой пения», - сказала Tinashe в интервью журналу Billboard. «Люди привыкли к тому, что художники должны изобретать что-то новое. Она привнесла на сцену новый вокальный стиль, который не был представлен в R&B. Не все должно звучать так стремительно, как обычно», - добавляет певица. Канадско-американский рэпер и певец Drake - один из самых известных поклонников Алии. Он сэмплирует ее музыку в своих песнях (например, в песне «Unforgettable»), ссылается на нее в текстах (песня «Bed Rock») и читает рэп на ее ранее неизданные треки (песня «Enough Said»). Британская певица FKA Twigs прямо-таки вызвала дух Алии в своей песне «Two Weeks», сочетая ее сладкий тон с тревожной перкуссией, а, затем, отдавая дань уважения певице в музыкальном видео к этой композиции, которое полностью выполнено в стиле фильма «Королева Проклятых», где Алия воплощала образ королевы Акаши.



«Новое поколение черпает вдохновение в творчестве Алии несмотря на то, что оно не росло в одно время вместе с ней, потому что Алия была настоящей», - сказала американская певица, рэпер и продюсер Мисси Эллиотт в 2014 году. «Ее музыку нельзя было отнести к какой-либо категории», - добавила она.



Действительно, возможно, лучшим показателем сегодняшнего влияния Алии на развитие музыки является то, как её творчество распространилось на более неожиданные музыкальные территории, такие как дабстеп (музыкальный жанр, возникший в Великобритании в начале 2000-х годов – авт.). Это, учитывая экспериментальный характер ее работы, не так уж и удивительно. В своей композиции «In McDonalds» знаменитый британский электронный музыкант Burial использовал тональность из песни Алии «I Refuse» так, что результат этого эксперимента звучит как настоящее таинство. Британский певец Джеймс Блейк (James Blake) сэмплировал песню певицы «Are You That Somebody?» для того, чтобы заложить основу своего воздушного пост-дабстеп-гимна «CMYK».



Такой широкий культурный охват - одна из причин, по которой отсутствие композиций Алии на стриминговых платформах кажется таким вопиющим. Большая часть ее каталога недоступна ни на одном сервисе. Альбомы «One In A Million» и «Aaliyah» можно найти на YouTube; в Интернете плавают бутлеги (неофициальные записи – авт.), а случайные песни на Spotify представлены в малоизвестных сборниках, таких как «R&B Divas» и «Girls Of Hip-Hop, Vol. 1». Единственный альбом Алии, доступный в настоящее время для трансляции, — это ее первый, «Age Ain’t Nothing But A Number», который был написан и спродюсирован американским певцом и продюсером Р. Келли (R. Kelly). Интересно, что в 2019 году Келли предъявили обвинения в подкупе чиновника штата Иллинойс, с целью получения поддельного удостоверения личности для 15-летней Алии. Он сделал это для того, чтобы жениться на ней. В настоящее время Келли находится в тюрьме в ожидании суда по обвинению в рэкете и детской порнографии.



Поток



Американский журналист Стивен Витт обвиняет в факте отсутствия музыки Алии на стриминговых платформах дядю Алии, Барри Ханкерсона, которому принадлежит большая часть ее дискографии через его ныне несуществующий лейбл Blackground Records. Похоже, Барри не желает популяризировать ее наследие. Проблема также состоит в том, что каждый из трех альбомов Алии был распространен через разные лейблы.



Нужно отметить, что в наше время, когда стриминговые платформы являются главной основой музыкального потребления на сегодняшний день, музыка Алии стала недоступной для молодых поколений, которые не росли с ней в одно время. Её альбомы нельзя найти, к примеру, на Spotify в нашу, почти полностью, цифровую эпоху. Если подобная тенденция не изменится, то у молодежи не будет шанса по-настоящему открыть для себя ее творчество - независимо от того, кто из известных артистов, отмечает влияние творчества Алии или указывает на ее вневременной подход к моде, отдавая дань тому влиянию, которое она оказала на творчество многих других музыкантов. Как пишет Стивен Витт, это может привести к тому, что Алия будет забыта. «Ностальгия циклична», - говорит он. «Если каталог Алии не будет представлен на нужных платформах, ее музыка может функционально прекратить свое существование», - добавляет Витт.



Прошлым летом казалось, что все в этом направлении пошло своим чередом, хотя и достаточно медленно. Представители Алии сделали заявление, в котором говорится о том, что началось общение с платформами относительно статуса ее музыки и ее доступности в потоковом режиме. В январе этого года еще одно заявление от них поблагодарило фанатов за их терпение и поддержку: «Мы должны признать, что эти вопросы не находятся под нашим контролем и, к сожалению, их решение требует времени».



Для тех, кто любил Алию или для тех, кто хочет открыть её творчество для себя, существует надежда, что мы на шаг приблизились к тому, чтобы музыка Алии стала широкодоступной. В то же время ее голос все еще можно услышать среди музыкального ландшафта, который она помогла революционизировать. Её наследие действительно имеет многомерную территорию — безусловно, это отличие, которое она хотела для себя с самого начала.



«Я хочу, чтобы люди видели во мне артиста», - размышляла Алия в интервью MTV News в 2001 году. «Кого-то, кто может все это создать. Я хочу, чтобы люди смотрели на меня как на настоящего артиста». Она помолчала, а потом улыбнулась, добавив: «И хорошего человека».

