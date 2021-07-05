День независимости США: как звезды отпраздновали этот день

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

5 июля 2021, 18:32 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @courteneycoxofficial

В США 4 июля отмечали День независимости. По этому поводу американцы по традиции ушли на длинные выходные, которые провели в кругу близких людей. Как этот знаменательный день отпраздновали американские звезды? «Аргументы недели» собрали фотографии из соцсетей популярных исполнителей и актеров: Джаред Лето, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Курдоу и многие другие.



Актриса культового сериала «Друзья» Кортни выложила фото в свой Инстаграм-аккаунт вместе с коллегами, подписав «Happy 4th! xoxo». Ну а если по-русски: С Днем независимости! На фото с ней Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу.

Фото взято из Instagram @jaredleto



Известный рок-исполнитель Джаред Лето просто оставил в комментариях под своим фото эмоджи с американским флагом - коротко и ясно. Этот день Джаред провел, катаясь, судя по всему, на катере с флагом своей страны.

Фото взято из Instagram @Naomi

Наоми Кэмпбелл тоже поделилась фотографией в соцсети в этот важный день. Пост Наоми разнообразила цитатой Нельсона Манделы - южноафриканского политика: «Ибо быть свободным-это не просто сбросить с себя цепи, но жить так, чтобы уважать и расширять свободу других».

Фото взято из Instagram @schwarzenegger



Арнольд Шварценеггер весьма патриотично высказался в своем Инстаграм-профиле: «Счастливого Четвертого июля! Я всегда говорю, что родился в Австрии, сделан в Америке. Это магазин в Граце, где я нашел журнал, который стал моим планом поездки в Америку, когда мне было всего 15 лет. Мои мечты были бы невозможны где-либо еще, поэтому сегодня и каждый день я благодарен Соединенным Штатам. И я всегда буду бороться за то, чтобы наша страна с каждым днем становилась лучше, потому что быть величайшей страной в мире нелегко. Мы должны работать изо всех сил, чтобы продолжать совершенствоваться. Это патриотизм».

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